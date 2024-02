Cassino, anziana legata e rapinata in casa in pieno giorno

Momenti di terrore quelli vissuti da una donna di 74 anni a Cassino, quando poco prima dell’ora del pranzo dei malviventi si sono introdotti nella sua abitazione e l’hanno sequestrata per rapinarla.

Presa alle spalle mente stendeva i panni, la donna non si è accorta che qualcuno aveva fatto irruzione nella sua casa. Due uomini l’hanno raggiunta e imbavagliata per evitare che potesse gridare e chiedere aiuto, in seguito l’hanno legata ad una sedia facendo così razzia per tutta la casa indisturbati.

Il bottino, da una prima stima, si aggira intorno al valore di mille euro. I ladri hanno messo a soqquadro l'intera abitazione portando via non solo gioielli e contanti ma anche tutti gli oggetti che hanno riconosciuto come di valore.

I due malviventi poi sono fuggiti lasciando la signora imbavagliata e impossibilitata a chiedere aiuto; per fortuna dopo poco è arrivato il fratello della vittima che ha liberato la povera donna e chiamato le forze dell’ordine. Sul posto anche un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni di salute della signora.

È caccia ai ladri

Intanto, le indagini proseguono serrate alla ricerca dei due malviventi. La zona, un area di campagna, risulta essere poco sorvegliata dalle telecamere di sicurezza e gli agenti stanno cercando di risalire agli autori dalle testimonianze dei residenti, oltre che naturalmente della vittima. Si spera che qualcuno possa aver notato movimenti sospetti fornendo indicazioni utili alla ricerca.

L’ondata di furti che da mesi sta interessando il cassinate con tanti colpi messi a segno anche nelle attività commerciali o nelle case durante il giorno, fa tremare i residenti che, dopo quanto accaduto ieri, tornano a chiedere maggiori interventi per la sicurezza.

