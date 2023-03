Roma, si spoglia e le rincorre: studentesse molestate per strada all’Ostiense

Si è rivelata una notte da incubo quella tra venerdì e sabato per due studentesse che avevano deciso di passare la serata tra i locali del quartiere Ostiense. Facendo per ritornare in macchina, le due ragazze si sono imbattute in un signore romano di 50 anni che, non appena incrociatele, si è spogliato e completamente nudo le ha rincorse. Una volta rintracciato dai militari dell’arma, l’uomo è stato condotto in arresto.

La fuga e la chiamata ai carabinieri

Protagoniste di questa sconvolgente storia sono due studentesse che stavano trascorrendo la serata, a cavallo tra venerdì e sabato, presso i locali del quartiere Ostiense. Non appena incrociato l’uomo, completamente nudo e intento a masturbarsi, le giovani ragazze hanno intrapreso la fuga. Immediatamente accortosi della fuga, il 50enne romano ha iniziato a inseguirle.

Una volta raggiunta l’auto le due studentesse hanno allertato i soccorsi, chiamando i carabinieri, che prontamente si sono recati sul posto ascoltando la ricostruzione di quanto avvenuto. Come riportato da Il Messaggero le giovani vittime avrebbero detto ai loro soccorritori “aiuto, ci sta seguendo e molestando“.

L’arresto

I militari dell’arma, dopo aver ascoltato la testimonianza delle vittime e ricostruito l’accaduto, si sono messi sulle tracce dell’uomo rintracciandolo mentre tentava una fuga in scooter. Per il molestatore, un signore romano di 50 anni, è scattato l’arresto e una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Le studentesse, invece, sono state riaccompagnate a casa ancora sconvolte e turbate dall’accaduto.

