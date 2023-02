Albano Laziale, suora di 91 anni causa tamponamento a catena: 5 feriti tra cui il parroco

Nella mattinata di lunedì, 6 febbraio, una suora ha causato un incidente che ha coinvolto tre auto.

L’incidente

Dagli accertamenti delle autorità, giunte sul posto, sembrerebbe che la 91enne abbia causato un tamponamento a catena, che ha coinvolto anche il parroco della chiesa di Padova, all’altezza di Albano Laziale, precisamente all’ingresso della Tangenziale.

I primi a raggiungere il luogo dell’incidente sono stati gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno subito iniziato a svolgere i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non vi è stato nessun ferito grave anche se il conducente dell’ultima vettura è stato trasportato in ospedale per svolgere gli esami del caso. Per fortuna l’anziana suora e il parroco non hanno riportato gravi lesioni a seguito dell’urto.

Le indagini

Ma l’attività della Polizia Locale non è conclusa lì, infatti nella stessa giornata ci sono stati altri due incidenti, verificatisi all’altezza di Rocca di Papa, comune della città di Roma.

Altri due episodi

Il primo sinistro vede coinvolte due donne che si sono scontrate alla guida di due utilitarie; mentre il secondo è avvenuto all’altezza di Nemi, dove un anziano si è ribaltato con l’auto cercando di evitare una volpe che in quel momento stava attraversando la strada. Negli entrambi incidenti nessuno ha riportato ferite gravi.

