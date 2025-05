Roma Talenti: l’incredibile attacco di una cornacchia mette in allarme i residenti

L’insolito assalto nel quartiere Talenti

Succede a Roma, e più precisamente in via Luigi Capuana, nel cuore del quartiere Talenti. È qui che una domenica sera di maggio si è trasformata in un episodio davvero insolito per Anna Maria, residente a Montesacro. Intorno alle 20:00, mentre rincasava, ha vissuto un'esperienza surreale: non un ladro o un aggressore umano, ma una cornacchia le è piombata addosso dai rami di un albero. "Ho sentito un colpo alla nuca e pensavo fosse una pigna," racconta Anna Maria al Messaggero. Una storia che ha lasciato il segno nella comunità locale.

Un fenomeno non isolato

Mentre si riprende dal bruciore alla testa e dalla paura di uscire nuovamente di casa, Anna Maria non è la sola ad aver vissuto momenti di tensione con questi uccelli. Sui social emergono altre segnalazioni simili nella zona di Ostia. Qui, davanti a una scuola, lo stesso tipo di uccello avrebbe attaccato diversi passanti e ferito sei studenti. Un comportamento che sembra legato alla protezione dei nidi in questo periodo dell'anno.

Consigli per affrontare la situazione

Ma come ci si comporta quando ci si trova faccia a faccia con una cornacchia protettiva? L'etologo Andrea Lunerti chiarisce che questi uccelli generalmente pacifici possono diventare aggressivi solo se percepiscono una minaccia per i loro piccoli. Consiglia di usare la giacca o la felpa per coprirsi la testa durante un eventuale attacco e proteggere soprattutto occhi e naso. "Se siete con il cane," aggiunge Lunerti, "tenetelo al guinzaglio e allontanatevi dalla zona." Consigli pratici per evitare situazioni spiacevoli in un periodo in cui gli uccelli sono particolarmente sensibili.

© Riproduzione riservata