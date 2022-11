Roma. Taxi, Sindacati: pronti a fare barricate per impedire sparizione posteggio a Termini

“Apprendiamo da alcuni organi di informazione che il comune di Roma, in continuità con il progetto della giunta Raggi, intende andare avanti sul restyling di Piazza dei Cinquecento”. È quanto dichiarano le segreterie romane di Ugl taxi, Uil Trasporti Lazio, Federtaxi Cisal, Fit-Cisl Lazio, Ati taxi, Unica taxi Cgil, Uti, Usb taxi, Confcooperative, Agci Lazio, Atpl Claai e Uritaxi Lazio.

Progetto di pedonalizzazione escluderebbe l’area sosta taxi

“In una trasmissione televisiva l’assessore ai lavori pubblici del comune di Roma Veloccia ha illustrato un progetto di pedonalizzazione del piazzale prospiciente alla più grande stazione d’Europa in termini di transito passeggeri e, da quanto appreso, sembrerebbe sparire tutta l’area sosta taxi. Da mesi chiediamo di visionare il progetto e di partecipare ai tavoli- continua la nota- per trovare una soluzione condivisa, ma non abbiamo ricevuto mai un cenno di riscontro su questo processo di ammodernamento.

Sindacati: ci attiveremo per garantire i diritti dei tassisti e degli utenti

Se la giunta ed il sindaco intendono non ascoltare le rappresentanze sindacali degli operatori di un servizio pubblico essenziale, di certo non potremo rimanere fermi a guardare e ci attiveremo per garantire i diritti degli operatori dei trasporti e, soprattutto, della loro utenza. L’unica cosa certa è che, dopo anni di polemiche sulle difficoltà dei taxi per raggiungere la stazione Termini- concludono i sindacati- la giunta Gualtieri decide di eliminare il problema a monte e sopprime i taxi: un vero colpo di genio!”. (Com/Red/Dire)

