Roma, 23enne perde la vita a bordo del suo monopattino

Altro incidente nella Capitale. A perdere la vita questa volta è un ragazzo di 23 anni caduto dal suo monopattino elettrico presso il Quartiere Africano.

La vicenda

La drammatica vicenda è avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 novembre in piazza Annibaliano. Alcuni automobilisti in transito hanno notato la salma del giovane riversa a terra all’altezza di viale Eritrea. Hanno immediatamente richiesto l’intervento delle autorità e hanno allertato il personale sanitario del 118. Una volta giunta sul posto l’ambulanza non ha potuto far nulla, se non accertare il decesso del giovane, un cittadino straniero residente nella Capitale da anni.

Sono poi intervenuti gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Dopo aver eseguito i primi rilievi scientifici, sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. I caschi bianchi stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia stradale. Le autorità si aspettano di trovare elementi utili dopo aver preso visione delle telecamere di sicurezza della zona e dopo aver ascoltato le parole di eventuali testimoni che abbiano assistito all’avvenimento.

La morte del 63enne

La morte del giovane 23enne segue di poche ore un altro incidente, avvenuto ieri 10 novembre intorno alle 7:30 in via Anapo. L’uomo, 63enne romano, ha perso la vita dopo essere caduto dal suo monopattino elettrico, nei pressi di Villa Ada. Anche in questo caso si tratterebbe di un incidente autonomo che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Alcuni residenti dopo aver udito il rumore della caduta dell’uomo finito contro alcuni scooter parcheggiati sulla strada, hanno allertato i soccorsi del 118.

Tra le cause più probabili dell’incidente, secondo le autorità, è il mancato controllo del monopattino da parte dell’uomo dopo aver incontrato un avvallamento stradale. Anche se la buca più vicina disterebbe una decina di metri dal ritrovamento del corpo. A ricostruire, però, la dinamica saranno gli agenti del commissariato di Polizia Vescovio.

© Riproduzione riservata