Come riportato dall’agenzia Dire, un uomo di 36 anni e una donna di 38 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, per aver tentato una rapina ai danni di un uomo di 88 anni.

In via Canton, i due, cittadini romeni in Italia senza fissa dimora e con precedenti, hanno afferrato alle spalle l’anziano. Nel tentativo di rubargli il portafogli. La scena, tuttavia, è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri, che stava transitando lungo la strada.

Entrambi, prima di fuggire con una berlina di grossa cilindrata, sono stati bloccati dai militari, che hanno anche soccorso la vittima. Quest’ultimo, infatti, non ha richiesto l’intervento del personale medico, non avendo riportato conseguenze fisiche. L’auto dei due protagonisti è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale. Gli arresti sono stati convalidati.