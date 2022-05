Zagarolo, morto un uomo investito dal treno

Tragedia a Zagarolo, comune della Capitale. Pochi minuti dopo la mezzanotte sulla linea ferroviaria Frosinone-Zagarolo è avvenuta una tragedia.

L’incidente

Un uomo è stato travolto sui binari all’altezza della stazione di Zagarolo. Il conducente ha cercato di frenare la corsa del treno ma tutti i suoi sforzi sono stati vani. Per l’uomo non ci sono state possibilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Palestrina e Frascati che hanno estratto il corpo per consegnarlo successivamente ai medici del 118 giunti sul posto. L’uomo non è sopravvissuto.

A causa di questo incidente la stazione di Zagarolo è rimasta chiusa da mezzanotte alle 7:30 del mattino. Sul posto è giunta anche la polizia ferroviaria. Purtroppo, questo è il secondo episodio a distanza di poche settimane. Infatti, meno di tre settimane fa nei pressi della stazione di Zagarolo un’altra donna è stata investita sulla linea FL6 Roma-Napoli.