Roma Termini, aumentano controlli e agenti: 6 arresti in un giorno

A seguito dell’aggressione subita lo scorso 31 dicembre dalla ragazza israeliana nella stazione Termini a Roma, il numero di agenti di polizia è notevolmente aumentato. Nelle ultime ore le autorità presenti hanno arrestato 6 persone.

Gli arresti

Il primo è avvenuto in Piazza dei Cinquecento un senzatetto di 26 anni algerino, che dopo le dovute verifiche alla banca dei dati delle forze dell’ordine e presso gli uffici dell’immigrazione della questura di Roma, è risultato clandestino.

Inoltre, secondo gli accertamenti, il 26enne è entrato nel nostro Paese illegalmente e senza la prevista autorizzazione del ministero dell’Interno, in quanto nel 2018 è stato destinatario di un’ordine di espulsione del questore di Taranto.

Il secondo pregiudicato è stato sorpreso sempre in Piazza dei Cinquecento. I carabinieri hanno arrestato un 41enne libico che aveva con se’ 5 dosi di hashish. Successivamente due arresti sono avvenuti all’interno della della galleria Forum Termini, si tratta di due senzatetto di origini marocchine di 21 e 28 anni con precedenti. Erano stati sorpresi dall’addetto alla sicurezza di una profumeria mentre tentavano di asportare una confezione di profumo, del valore di 120 euro.

Il quinto arresto è avvenuto invece alla fermata Termini della metropolitana. La 32enne domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa dalle autorità mentre rubava abilmente il portafoglio di una turista venezuelana di 50 anni.

L’ultimo arresto è avvenuto infine in via Giovanni Giolitti. I militari hanno sorpreso un 26enne, originario del Marocco, mentre cercava di derubare il telefono di un turista venezuelano. Quest’ultimo è riuscito a scappare facendo cadere il suo aggressore. Scappando si è imbattuto nei carabinieri, che hanno arrestato il 26enne per tentata rapina.

