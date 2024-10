Roma. Torna la mostra-mercato dei libri usati e rari, sotto i portici di Piazza Vittorio

Roma, con la sua straordinaria eredità storica e culturale, continua a dimostrare che la tradizione può rinascere e trovare nuovi spazi di espressione. Un esempio emblematico di questo è la mostra mercato del libro usato e dell’antiquariato “Esquilibri”, che si tiene sotto i portici di Piazza Vittorio la terza domenica di ogni mese. Questo evento, in breve tempo, è diventato un punto di riferimento non solo per gli abitanti del rione Esquilino, ma per tutta la città di Roma.

L’iniziativa, fortemente voluta dal I Municipio Roma Centro, ha come obiettivo principale la valorizzazione culturale e la rivitalizzazione di una delle zone più caratteristiche della capitale. L’assessore al commercio e alle attività produttive del I Municipio, Jacopo Scatà, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’evento, affermando: “Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale a un’iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta Roma”.

Un rilancio culturale per Piazza Vittorio

Il mercato del libro usato e dell’antiquariato di Piazza Vittorio rappresenta non solo un luogo di scambio per appassionati di letteratura e collezionismo, ma anche un simbolo del rilancio culturale del rione Esquilino. Questa parte della città, conosciuta per la sua grande diversità etnica e culturale, è spesso al centro di narrazioni legate al degrado urbano. Tuttavia, attraverso iniziative come “Esquilibri”, il I Municipio intende cambiare questa percezione, offrendo un’immagine diversa e più positiva della zona.

L’assessore Scatà ha spiegato che queste manifestazioni sono fondamentali per far emergere un aspetto del rione Esquilino spesso trascurato dai media. “Crediamo che anche iniziative come queste siano essenziali per trasmettere un aspetto del rione diverso da quello che molte volte leggiamo sugli organi di stampa. Il I Municipio Roma Centro sta attuando una politica di rilancio della zona di Piazza Vittorio anche attraverso eventi culturali e di qualità “, ha dichiarato.

Sostenere l’editoria in un momento di difficoltà

Uno degli aspetti più rilevanti di “Esquilibri” è l’attenzione rivolta al sostegno del settore dell’editoria, che attraversa un periodo di forte crisi economica. L’assessore Scatà ha sottolineato come l’editoria sta affrontando grandi difficoltà, tanto che a livello statale sono stati introdotti incentivi e agevolazioni, come l’IVA al 4% sui libri, per sostenere il comparto.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa per sostenere il comparto dell’editoria”, ha ribadito Scatà. “Anche noi come I Municipio vogliamo dare il nostro contributo per sostenere la risalita di un settore caro a tutti”. Il mercato del libro usato diventa così non solo un’occasione per rivivere l’esperienza della lettura su carta, ma anche un atto concreto per aiutare editori e librai a fronteggiare le sfide del mercato contemporaneo.

Un punto di incontro per la comunità

“Esquilibri” non è soltanto un mercato, ma un vero e proprio evento culturale che coinvolge tutta la comunità, contribuendo a creare un clima di partecipazione e condivisione. Sotto i portici di Piazza Vittorio, tra libri usati, volumi d’antiquariato e curiosità letterarie, i visitatori possono scoprire il piacere della lettura, scambiare opinioni e incontrare persone con interessi comuni.

La mostra mercato rappresenta anche un’opportunità per riscoprire la bellezza di un quartiere unico come l’Esquilino, che negli ultimi anni ha vissuto un’evoluzione complessa ma piena di potenzialità. Eventi come “Esquilibri” contribuiscono a dare nuova vita a Piazza Vittorio, valorizzando i suoi spazi e stimolando la partecipazione attiva dei cittadini.

Il futuro di “Esquilibri” e del rione Esquilino

Il successo di “Esquilibri” dimostra che Roma ha un grande potenziale nel settore degli eventi culturali e che c’è un forte desiderio di recuperare tradizioni come quella del libro usato. Grazie al bando triennale, questa iniziativa continuerà a crescere e a rappresentare un appuntamento fisso per tutti coloro che amano i libri e l’antiquariato.

Il mercato dei libri usati diventa così uno strumento per trasmettere valori culturali, educativi e sociali, che vanno ben oltre la semplice compravendita di libri.

*Foto di repertorio