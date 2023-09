Roma, Tram 3 e 8, dal 1 ottobre riprende il servizio

Dal 1° ottobre prossimo le linee tram 3 e 8 torneranno finalmente sui binari. Questo aveva promesso l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma Patané, durante l’evento a cura di Direttamente Roma “A Roma, si attacca il tram?” – Presentazione del manifesto lanciato da Odissea Quotidiana delle associazioni per i tram a Roma” svolta il 14 settembre 2023. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’annuncio dell’Assessore ci ha colti di sorpresa, così in vista della riapertura del servizio tramviario abbiamo verificato nella giornata del 18 settembre lo stato di avanzamento dei lavori di rinnovo.

Questo è l’elenco dello stato dell’arte nelle varie tratte oggetto delle lavorazioni.

Tram, Largo di Torre Argentina

Risulta in corso la rimozione dei binari in curva dalle platee in calcestruzzo: questa lavorazione ha comportato la chiusura di via di Torre Argentina, con contestuale deviazione di diverse linee bus del centro.

Una volta terminata l’attività di rimozione dei binari esistenti, verrà posato il nuovo armamento tramviario.

Via Arenula

I binari sono stati già rinnovati nella tratta tra le fermate Arenula/Min. Giustizia e Arenula/Cairoli. Nella restante parte tra Arenula/Cairoli e largo di Torre Argentina è già stato rimosso uno dei due binari dalla platea in calcestruzzo su cui era poggiato.

Nei prossimi giorni sarà effettuata la rimozione del secondo binario (direzione piazza Venezia) e la posa del nuovo armamento.

Lungo l'intera sede tramviaria tra Arenula/Min. Giustizia e largo di Torre Argentina vanno ancora riposizionatigli elementi prefabbricati con sanpietrini, rimossi per consentire il rinnovo dei binari.

Via Induno e Porta Portese

Il rinnovo dei binari è già stato completato da diverse settimane, in entrambe le direzioni. Su via Induno sono in corso le attività di riposizionamento dei sanpietrini sulla sede stradale e tramviaria. A Porta Portese la ripavimentazione è già completata.

All’incrocio tra via Induno e viale Trastevere sono stati posizionati nuovi dispositivi di lubrificazione dei binari per la correzione dell’attrito ruota-rotaia e lo smorzamento degli sferragliamenti.

Viale Aventino

Sono in corso lavori di posa di un cavidotto al centro della sede tranviaria effettuati dalla società MEG. Le lavorazioni sono in fase avanzata.

Parco del Celio e Piazza del Colosseo

Al Parco del Celio è stata sostituita una curva in direzione Colosseo: la sede tramviaria è già stata asfaltata e le lavorazioni sono sostanzialmente completate. Sono invece terminati i lavori di sostituzione della curva in piazza del Colosseo.

Conclusioni

L’avanzamento dei cantieri sembra a buon punto, sia sull’itinerario del tram 3 che dell’8, e coerentemente con quanto promesso dall’assessore Patanè, appare plausibile che il 1° ottobre i tram tornino effettivamente in servizio.

Andrea Castano, Odiseea Quotidiana

© Riproduzione riservata