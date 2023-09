Terracina, alert targa clonata: scoperte 14 pistole nascoste in auto

Sabato sera, una pattuglia della Radiomobile sta pattugliando le strade in via ordinaria come spesso accade nei sabato sera sulla via Appia. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Pochi minuti di controlli ordinari e l’alert del dispositivo di lettura targhe istallato a bordo dell’auto segnala il passaggio di una targa “clonata”. Quella attaccata alla Fiat 500 X che sta transitando sulla via Appia, infatti, appartiene ad un altro veicolo di proprietà di una donna campana.

Insospettiti, gli uomini delle forze dell’ordine decidono di seguire la Fiat che stava viaggiando verso il centro città. Arrivati all’ingresso nord di Terracina l’automobilista, un uomo di 29 anni è stato fermato, apparendo da subito stranamente agitato.

Tutte armi di varie marche e differente calibro, alcune delle quali classificate come “armi da guerra”. Per il giovane è scattata la misura di custodia cautelare in carcere su disposizione della Procura di Latina. Dovrà rispondere alle accuse di porto abusivo di armi alterate e riciclaggio del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro.

