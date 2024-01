Roma, Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio

La nuova linea tranviaria TVA Termini-Vaticano-Aurelio consentirà di collegare il nodo di interscambio di Piazza dei Cinquecento – Termini con la zona ovest della città, realizzando un trasporto di superficie sostenibile e di alta capacità, con sostituzione di diverse linee di autobus, riduzione degli agenti inquinanti e miglioramento degli standard di servizio al pubblico. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il Progetto

Il progetto per la realizzazione della nuova linea tranviaria TVA Termini – Vaticano – Aurelio, inserito nello scenario del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), si sviluppa lungo il corridoio che, partendo dalla Stazione Termini, interessa sinteticamente Piazza della Repubblica, Via Nazionale, Via IV Novembre, Piazza Venezia, Corso Vittorio Emanuele II, Ponte Vittorio Emanuele II, Lungotevere in Sassia, Galleria PASA, Via di Porta Cavalleggeri, Via Gregorio VII, Circonvallazione Aurelia, Piazza Giureconsulti, con una diramazione che da Ponte Vittorio Emanuele II percorre Via della Traspontina, Via di Porta Castello, Via Vitelleschi, Piazza Americo Capponi, Via Stefano Porcari, Piazza Risorgimento.

La lunghezza complessiva del corridoio si articola in:

Stazione Termini Piazza dei Cinquecento – Circonvallazione Cornelia: 7.363 metri

Diramazione tra Ponte Vittorio Emanuele e Piazza Risorgimento: 956 metri

Tavolo di Consultazione

“Partirà giovedì 25 gennaio, alle ore 15.30, presso la Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, il Tavolo di Consultazione, coordinato dall’Architetto Claudio Cipollini, sulla realizzazione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Considerata l’importanza strategica dell’opera – aggiunge Patanè – preso atto delle prime osservazioni emerse all’approssimarsi della fase realizzativa e al fine di migliorare e ottimizzare l’intervento, abbiamo valutato l’opportunità di aprire un Tavolo di Consultazione per consentire così alle cittadine, ai cittadini e a tutti gli interessati di esprimere le loro considerazioni e ai progettisti di avere nuovi e condivisi spunti progettuali“.

Cinque incontri sul territorio

Il Tavolo di Consultazione prevede un totale di 5 incontri sul territorio e ha l’obiettivo di coordinare al meglio l’ascolto di considerazioni, proposte, attenzioni da parte della cittadinanza per ottenere un progetto ottimale di linea tranviaria dalla stazione Termini a Piazza dei Giureconsulti.

Al Tavolo parteciperanno, tra gli altri, la Commissaria Straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, i dirigenti e i funzionari di Roma Capitale, i tecnici e gli esperti di Roma Servizi per la Mobilità che hanno redatto il progetto di fattibilità.

Ascolto delle proposte

La consultazione è mirata ad ascoltare tutte le proposte migliorative da parte di cittadini, lavoratori, imprese, artigiani e commercianti, istituzioni e organismi vari pubblici e privati, esperti e tecnici coinvolti e interessati dalla realizzazione della linea; analizzare e discutere insieme tali proposte; contribuire in maniera attiva alla redazione del progetto definitivo che verrà sottoposto alla Conferenza dei Servizi per l’iter approvativo, per poi passare alla progettazione esecutiva di dettaglio e alla realizzazione delle opere.

Incontri a Palazzo Valentini

I 5 incontri del Tavolo di Consultazione si terranno presso la Sala "Mons. Luigi Di Liegro", Palazzo Valentini – Via Quattro Novembre, 119/a nelle seguenti date: 25 gennaio dalle 15.00 alle 18.00; 1 febbraio dalle 10.30 alle 13.30; 8 febbraio dalle 10.30 alle 13.30; 15 febbraio dalle 10.30 alle 13.30; 22 febbraio dalle 10.30 alle 13.30.

Per tutti i dettagli e le ulteriori informazioni, per registrarsi e partecipare al Tavolo, è attivo il sito dedicato https://romamobilita.it/it/tranvia-tva-roma

