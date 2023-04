Roma. Viale Palmiro Togliatti, al via i lavori notturni per riqualificare la strada

Venne intitolata nel 1976 a Palmiro Togliatti, uno dei più grandi uomini politici mondiali. Viale Palmiro Togliatti è la strada che collega via Tuscolana alla via Tiburtina di Roma. La via a doppia carreggiata è lunga 8 chilometri e scorre da Sud a Nord nella periferia Est della Capitale, attraversando i quartieri Don Bosco, Prenestino- Centocelle, Alessandrino, Collatino, Tor Sapienza, Tor Cervara. A circa metà del percorso il viale attraversa gli archi dell’Acquedotto Alessandrino.

Lavori notturni per 4,5 km

Inizierà questa sera il rifacimento di Viale Palmiro Togliatti nel Municipio IV, grazie a un investimento di Roma Capitale di circa 1 milione di euro. La strada attendeva da tempo una riqualificazione del manto stradale che nel caso specifico interessa entrambe le corsie di marcia a diverse profondità, dai 10 centimetri nei tratti meno danneggiati, fino ai 24 nei tratti più soggetti a usura, come ad esempio nei pressi della fermata Metro di Ponte Mammolo.

I lavori prevedono anche la sistemazione dei cigli dissestati, la pulizia delle caditoie, lo sfalcio del verde infestante e infine il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il cantiere, svolto dal Dipartimento dei Lavori pubblici Csimu, interessa circa 4,5 chilometri di strada, nel primo tratto tra da via Bardanzellu a via Tiburtina, e si svolgerà in orario notturno dalle 21 alle 6 del mattino, per non creare disagi al traffico. La conclusione è prevista per il mese di settembre, salvo eventi meteo avversi.

Assessore ai Lavori Pubblici Segnalini

“Su viale Togliatti – dichiara l’Assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini – stiamo dando avvio a una riqualificazione profonda della strada, fino a 24 centimetri. Gli abitanti del quadrante aspettavano da anni un intervento duraturo in grado di assicurare una reale stabilità alla strada. I lavori svolti nell’ultimo anno e mezzo sulla viabilità principale hanno proprio l’obiettivo di mettere in completa sicurezza le strade di Roma.

Con il Sindaco Gualtieri stiamo portando avanti – conclude Segnalini – un ambizioso piano strade che a fine legislatura restituirà ai romani una città con un volto nuovo”.

Presidente Municipio IV Umberti

“Per la prima volta tutte le strade della viabilità principale del Municipio IV stanno per essere riqualificate. Non era mai successo nel corso della storia di questo territorio. Ringrazio di cuore l’assessore Segnalini per la sensibilità e la tenacia nel portare avanti questo risultato”, commenta il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

© Riproduzione riservata