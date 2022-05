Roma, violenze sessuali in centro benessere: 35enne accusato di stupro

Un momento di benessere si è trasformato in una tragedia. Un 35enne è stato arrestato con l’accusa di stupro verso una 21enne, durante un massaggio. La violenza sessuale si sarebbe consumata intorno alle 12.30 in un centro in via Giovanni Battista Somis, in zona Cornelia, a Roma.

21enne denuncia stupro in un centro benessere

Aveva trovato l’annuncio su un sito web. Un prezzo ragionevole e la voglia di rilassarsi avevo spinto la ragazza ad andare presso il centro massaggi. Così decide di recarsi lì verso le 11.30 del mattino. Sicuramente un modo alternativo di trascorre il 1 maggio.

Tuttavia, ben presto un momento piacevole si trasforma in un abuso. Una volta sdraiata sul lettino, però, il massaggiatore, un uomo di 35 anni, abusa di lei. Riuscita a scappare dopo la violenza sessuale, corre in strada per cercare aiuto. I passanti vedendo la ragazza in stato confusionario cercano di aiutarla e chiamano le forze dell’ordine.

Questa è la ricostruzione dei fatti che la 21enne avrebbe raccontato all’arrivo degli agenti. Le volanti una volta arrivate sul posto, dopo aver sentito le parole della ragazza, si sono recati tempestivamente nel centro massaggi. Il presunto stupratore all’arrivo degli agenti si trovava ancora lì. Dunque, una volta individuato è stato poi arrestato.

Adesso sul caso cerca di far luce sui fatti la polizia. L’uomo sarà posto ad interrogatorio nei prossimi giorni. Anche la ragazza verrà riascoltata per verbalizzare la denuncia e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Se si dovesse confermare la vicenda l’uomo rischia un rinvio a giudizio per violenza sessuale, un reato che prevede sei anni e dodici mesi di reclusione.

