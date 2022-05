Sabaudia, incidente al Luna park, cede la giostra: tre minori feriti

Un giorno di festa e risate si trasforma in panico da un momento all’altro, quando la giostra del Luna park ha improvvisamente ceduto e tre ragazzini sono rimasti feriti. L’incidente è accaduto a Sabaudia (Latina), in via Principe Eugenio. Sul posto è stato necessario l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri della stazione locale.

Incidente giostra a Sabaudia, indagini in corso

Si tratta della giostra dei seggiolini volanti, detta “calci nel sedere”, che è crollata mentre i ragazzi stavano facendo un giro. Il malfunzionamento ha causato il ferimento di un bambino di 11 anni e di altri due ragazzi di 14 e 15 anni. Le condizioni del ragazzino più grande sono apparse subito più serie, è stato trasportato a Roma in eliambulanza e ha una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri della stazione di Sabaudia hanno disposto il sequestro della struttura. Sono in corso tutte le indagini necessarie per verificarne le norme di sicurezza e lo stato di manutenzione.

