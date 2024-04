Rompicapo difficilissimo, solo i veri geni ci riescono: tutti falliscono miseramente

Rompicapo difficilissimo: ecco come si risolve (ilquotidianodellazio.it / geopop.it)

Mettiti alla prova e cerca di risolvere questo rompicapo: se ci riesci, sei un vero genio.

Una delle critiche che vengono più spesso rivolte ai giovani è quella di stare troppo con gli occhi puntati sullo smartphone e, quando si vuole esagerare, si dice che i ragazzi portano il loro cellulare addirittura anche in bagno. In realtà, sebbene sia vero, questi dispositivi consentono non solo di scorrere passivamente le homepage dei social network, ma anche di mettersi alla prova con quiz e rompicapi sfidanti.

Sono moltissimi, infatti, i giovani che usano i cellulari anche per scopi più edificanti del semplice farsi gli affari altrui sui social. Oggi come oggi ci sono applicazioni stimolanti, giochi divertenti o anche libri in formato digitale che, sempre e solo mediante uno smartphone, consentono di mantenere allenato il cervello e di imparare nuove nozioni.

Oggi vi proponiamo questo gioco: all’interno della circonferenza, dovete unire i puntini della stessa forma o dello stesso colore. Le linee di congiunzione, però, non possono intrecciarsi tra di loro. Sebbene molti pensino che questo rompicapo sia irrisolvibile, c’è un modo per semplificarlo. Ecco qual è la soluzione.

La versione più complicata

Nel caso della prima immagine, quella con due cerchi verdi, uno sulla circonferenza e uno all’interno, due quadrati rossi nelle medesime posizioni e due triangoli blu, tutti e due sulla circonferenza, c’è sia una soluzione complessa che una più semplice. La complessa è qui esemplificata nella fotografia: per risolvere il rompicapo è necessario giocare un po’ con le linee e creare delle curve che però, guardandoci bene, davvero non si intersecano mai.

C’è però anche una soluzione più semplice, che consiste semplicemente nell’unire i due quadrati rossi mediante una curva che scavalca il primo bollino verde. A questo punto, si uniscono i due triangoli blu con una linea che passa alla sinistra del cerchio verde dentro alla circonferenza e alla destra del quadrato rosso dentro alla circonferenza. Infine, nello spazio rimanente, si uniscono i due verdi.

I casi impossibili

In alcuni casi, però, questi rompicapi non hanno soluzione. Un esempio è quello nel quale sia i quadrati rossi che i triangoli blu si trovano tutti sul perimetro della circonferenza, con uno dei bollini verdi che invece è all’interno, mentre l’altro anch’esso sul perimetro. In questo caso, risolvere il gioco è impossibile!

Se quindi vi trovate davanti a un quiz che vi sembra impossibile e, a forza di provare a risolverlo, iniziate a dubitare delle vostre capacità intellettive, considerate l’ipotesi che davvero non vi sia soluzione: a volte è proprio questa la risposta corretta.