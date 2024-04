Addio fisioterapista: adesso i dolori muscolari li risolve così | Basta spendere soldi inutilmente

Puoi dire addio alle spese del massaggiatore e del fisioterapista: ecco la novità contro i dolori.

I dolori muscolari ed articolari sono molto frequenti, soprattutto nella nostra società fortemente sedentaria. La maggior parte delle persone non svolge la quantità di attività fisica che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbe necessaria per la salute psico-fisica e questo comporta l’insorgenza di diversi problemi, che spesso necessitano dell’intervento del medico.

Per questo motivo, uno dei ruoli più richiesti dell’ultimo periodo è quello del fisioterapista e, in generale, del massaggiatore: si tratta di figure professionali che sanno individuare l’origine del dolore e, pur senza effettuare una diagnosi poiché questo spetta solo e soltanto al medico, possono mettere in atto pratiche e manipolazioni che favoriscono la ripresa del benessere.

Un problema legato al fisioterapista è però quello del costo: per un trattamento di una sola ora possono essere richieste diverse decine di euro e il prezzo sale a seconda della fama, della capacità e del tipo di trattamento di cui si ha bisogno. Oggi, quindi, vogliamo darvi un’alternativa al classico fisioterapista: non dovrai chiamarlo mai più.

È arrivata un’app fisioterapica

È stata creata in Italia e, ad oggi, è utilizzata in be 162 nazioni in tutto il mondo. Si chiama Tepy ed è in assoluto la prima app fisioterapica dotata di Intelligenza Artificiale integrata, che dà accesso a molti contenuti gratuiti di elevata qualità come video di accompagnamento allo sport o riabilitativi.

Secondo una recente indagine di Eurostat, più del 50% degli italiani tra i 16 e i 74 anni usa internet per avere informazioni mediche: in un panorama di questo tipo, quest’app basata su algoritmi e implementata dalle conoscenze di più di 15 specialisti medico-sanitari può essere un valido alleato che, in ogni caso, non sostituisce il parere degli esperti.

Come funziona Tepy

Realizzata nelle Marche, Tepy è disponibile sia per Android che per iOS ed è dedicata sia alle persone comuni, con gli occasionali dolori muscolari, sia agli atleti professionisti. Appena si scarica Tepy si deve compilare un questionario, nel quale si devono inserire i propri dati e gli eventuali sintomi.

A questo punto, dopo aver esposto il proprio problema, l’app fornisce all’utente i video più adatti alla sua condizione e quindi gli permette di mettere in atto un percorso fisioterapico personale. Un esempio? Grazie a Tepy potrai imparare ad auto massaggiarti: fidati di noi, sarà bellissimo!