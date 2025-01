Royal Family, Kate e William costretti a una decisione sofferta: riguarda i figli | Clima di tensione assoluta

I principi del Galles sono in difficoltà - Ansa - Ilquotidianodellazio.it

Ancora problemi per la famiglia reale inglese in questo inizio di 2025 I principi del Galles sono alle prese con una scelta molto delicata

Se il 2024 è stato un anno quasi da dimenticare per la famiglia reale inglese, l’inizio del 2025 non sembra promettere niente di buono. La vicenda più importante riguarda la salute della Principessa del Galles Kate Middleton.

Le sue condizioni sono buone, per fortuna, ma serpeggia il timore che il cancro possa tornare da un momento all’altro. L’attesa per i prossimi controlli è spasmodica, con l’ovvia speranza che diano esito negativo.

La preoccupazione si estende alle condizioni del re Carlo III, anche lui alle prese con un tumore che lo ha aggredito più di un anno fa. Il percorso di cure seguito finora pare aver dato risultati positivi, ma anche in questo caso saranno decisivi i controlli medici.

Nel frattempo non si placano le polemiche legate alla rottura, ormai definitiva, tra il principe del Galles ed erede al trono William e il fratello minore Harry. Il duca del Sussex insieme alla moglie, l’ex attrice Meghan Markle, ha deciso di restare in California.

Royal Family, la scelta dei Principi del Galles è decisiva per il futuro: tutti i dettagli

Intanto William e Kate sono alle prese con un ‘problema’ non di poco conto. I tre figli della coppia crescono ed è diventato un tema di stretta attualità il loro futuro scolastico. I principi del Galles devono dunque decidere dove far proseguire gli studi ai bambini.

La decisione più urgente riguarda il primogenito George, che in linea di successione è destinato un giorno a diventare Re. Il principino ha compiuto undici anni e quando ne avrà fatti tredici dovrà per forza di cose trasferirsi in un istituto scolastico diverso da quello attuale.

Royal Family, William e Kate sono d’accordo: non ci sono più dubbi

Secondo quanto filtra dalle segrete stanze della Royal Family, per ora William e Kate sono decisi a mantenere il più stretto riserbo in merito a questa vicenda. Nessuno ad oggi conosce in quale istituto George studierà nei prossimi anni.

C’è chi azzarda qualche pronostico, puntando con decisione su uno dei collegi più prestigiosi, l’Eton College. Sarebbe una scelta in linea con la tradizione familiare, visto e considerato che lo stesso William e subito dopo Harry hanno studiato lì. Staremo a vedere.