Sagra della Tellina a Passoscuro il 2-3-4 giugno 2023

Passoscuro è una frazione del comune di Fiumicino, situata fra Marina di Palidoro e Fregene, a pochi chilometri da Roma, a Nord della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Come raggiungere Passoscuro

La linea bus COTRAL (Fiumicino | Passoscuro‎→Roma (Cornelia)) ha 24 fermate e viaggia tra Fiumicino | Passoscuro e Roma (Cornelia).

La linea treno FL5 (Civitavecchia) ha 9 fermate e viaggia tra Roma Tiburtina e Ladispoli – Cerveteri.

La Sagra della Tellina di Passoscuro, una delle manifestazioni più attese nel Lazio, è giunta alla sua 45esima edizione e si svolgerà nel mese di giugno. L’appuntamento è per venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.

Telline e cartocci con pesce fritto

Una tre giorni dedicata a uno dei piatti storici del litorale romano cucinato secondo la tradizione locale: aglio, olio, prezzemolo, peperoncino e spaghetti guarniti dagli ormai celebri molluschi.

Il comitato organizzatore già fa previsioni. Potrebbero finire in padella non meno di otto quintali di telline che guarniranno migliaia di piatti di spaghetti fumanti. Oltre alle telline, come da tradizione, non mancherà ai degustatori la possibilità di assaggiare i cartocci con il pesce fritto. Sicuramente, anche la concomitanza con la Festa della Repubblica, il 2 giugno, sarà da stimolo per migliaia di persone che approderanno a Passoscuro per gustare l’ottimo prodotto locale cucinato a mestiere.

Anche mostre e spettacoli musicali

Anche quest’anno non mancheranno mostre, spettacoli musicali ed eventi dedicati a bambini e adulti che, come ormai consuetudine vuole, faranno da cornice all’evento gastronomico.

Intanto la Pro Loco Passoscuro ha pubblicato un invito per i sostenitori: «In occasione della Sagra della Tellina che si terrà il ponte del 2 giugno – scrive – si avvisano tutti coloro interessati a sostenerci che entro fine mese abbiamo necessità delle adesioni. Per chiunque volesse avere informazioni a riguardo potete contattare il numero 3391414275.»

