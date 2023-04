Sanità Provincia Frosinone, un tavolo tecnico con le Istituzioni a difesa dell’Ospedale San Benedetto di Alatri

“Ho scritto una lettera al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, agli assessori regionali, ai consiglieri regionali eletti in Provincia di Frosinone, al Presidente della provincia, alla Asl e a tutti i sindaci dell‘area nord per proporre la convocazione di un tavolo tecnico in merito alle problematiche emerse in questi giorni sull’Ospedale San Benedetto di Alatri, in provincia di Frosinone.

Pediatria e Ortopedia

Ciò che sta interessando i reparti di Pediatria e Ortopedia ad Alatri, con la netta riduzione degli orari di apertura degli ambulatori, causerà un notevole danno ai cittadini. Ho pensato, dunque, di coinvolgere tutti i riferimenti istituzionali per la discussione concreta della questione, al di là del colore politico questa è una battaglia che deve coinvolgere tutti.

L’obiettivo è la ricerca di soluzioni a beneficio del territorio e a garanzia dei servizi per i cittadini”. Così in un comunicato Matteo Campoli, sindaco di Fumone (Fr). (Com/Red/Dire)

Incontro tra i Sindaci nel 2022

Già circa sei mesi fa, nel 2022, circolarono voci preoccupanti sulle sorti del nosocomio di Alatri, tanto che il primo cittadino del Comune Maurizio Cianfrocca spinse per un incontro tra i sindaci dell’area nord della provincia di Frosinone per fare il punto della situazione e lanciare l’allarme. Al termine del convegno fu redatto un documento dove veniva ribadita l’importanza del presidio ospedaliero di Alatri, uno dei principali della provincia di Frosinone.

Il San Benedetto Alatri, fondato nel lontanissimo 1186, serve un bacino di utenza di circa 100 mila persone, residenti nel nord della provincia ciociara. I comuni interessati del territorio sono: Alatri, Acuto, Fiuggi, Trivigliano, Torre Caietani, Collepardo, Vico nel Lazio, Guarcino, Sgurgola e oltre.

