Sanità, tre proposte di legge per migliorare la qualità della vita di donne e uomini del Lazio

Oggi pomeriggio (9 luglio 2024) si è tenuta una seduta cruciale della VII Commissione Sanità della Regione Lazio, durante la quale sono state illustrate tre significative proposte di legge. Queste iniziative legislative mirano a migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini del Lazio, come affermato dalla presidente della Commissione, Alessia Savo.

La presidente, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo orgoglio nel presentare queste proposte, che riflettono l’impegno dell’istituzione regionale nel sostenere e promuovere il benessere della comunità.

Promozione della consapevolezza della fertilità femminile

La prima proposta di legge, la numero 145, riguarda la promozione della diffusione del test dell’ormone antimulleriano (AMH). Questo esame è fondamentale per valutare la riserva ovarica delle donne e, di conseguenza, la loro fertilità. La proposta mira a sensibilizzare le donne su questo importante aspetto della loro salute riproduttiva, fornendo strumenti di supporto alle politiche familiari per sostenere la natalità.

“L’obiettivo è fornire alle donne del Lazio la consapevolezza necessaria per pianificare la propria vita riproduttiva con maggiore informazione e supporto”, ha spiegato Alessia Savo. “Questo test può diventare un prezioso alleato per le donne che desiderano avere figli, aiutandole a comprendere meglio la loro fertilità e le tempistiche ad essa legate”.

Interventi per i soggetti affetti da celiachia

La seconda proposta di legge, la numero 139, cofirmata dalla presidente Savo, è dedicata ai soggetti affetti da celiachia e dalla sua variante dermatite erpetiforme. La celiachia è una patologia cronica multifattoriale che richiede una gestione quotidiana rigorosa e può avere un impatto significativo sulla vita sociale e lavorativa delle persone colpite.

“Questa proposta di legge prevede interventi specifici per migliorare la qualità della vita dei celiaci, riconoscendo la malattia come una condizione di rilevanza sociale”, ha dichiarato Savo. “Intendiamo fornire supporto non solo ai pazienti, ma anche alle loro famiglie, promuovendo la consapevolezza e la comprensione di questa patologia cronica”.

Sostegno ai non vedenti e cani guida

La terza proposta di legge, la numero 115, sottoscritta dalla presidente Savo, si concentra sul miglioramento della vita dei soggetti non vedenti. Questa iniziativa prevede il sostegno all’allevamento, crescita e addestramento dei cani guida, oltre all’acquisto di beni e attrezzature strumentali per facilitare la mobilità e l’autonomia dei non vedenti.

“Promuovere l’uso dei cani guida significa offrire a chi è affetto da cecità la possibilità di una vita più autonoma e dignitosa”, ha affermato Savo. “Questa proposta mira a finanziare le attività legate ai cani guida e a garantire che ogni persona non vedente possa avere accesso a questo fondamentale supporto”.

L’impegno della Regione Lazio

La presidente Alessia Savo ha concluso il suo intervento ringraziando i membri della Commissione per la collaborazione e la sensibilità dimostrate. “Sono molto orgogliosa di aver presentato oggi in Commissione proposte di legge che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine del Lazio”, ha sottolineato.

“Queste iniziative rappresentano pienamente il principale obiettivo della nostra istituzione regionale: il benessere e il sostegno di quanti sono costretti ad affrontare difficoltà quotidiane legate alla fertilità, alla patologia celiaca e alle limitazioni legate alla cecità”.

Un futuro di speranza e miglioramento

Le tre proposte di legge presentate oggi segnano un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita nel Lazio. Attraverso l’adozione di queste misure, la Regione intende offrire un sostegno concreto e mirato a categorie di cittadini che affrontano sfide significative ogni giorno. La speranza è che queste iniziative possano essere approvate rapidamente, permettendo così di fornire i benefici previsti a chi ne ha più bisogno.

La seduta di oggi della VII Commissione Sanità si è conclusa con un rinnovato impegno verso la promozione della salute e del benessere per tutti i cittadini del Lazio, confermando la volontà delle istituzioni regionali di essere sempre più vicine alle esigenze della popolazione.