Scientifica Venture Capital e Lazio Innova: ecco l’accordo per co-investire nell’innovazione scientifica

Scientifica Venture Capital e Innova Venture, fondo di venture capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, hanno sottoscritto un’importante partnership a sostegno delle startup del Lazio.

Scientifica Venture Capital – Lazio Innova

Due importanti investitori nel venture capital uniscono risorse private e pubbliche per supportare insieme l’innovazione in campo scientifico e fornire ai ricercatori gli strumenti necessari a rendere concreti i loro progetti di tech transfer, con particolare focus in ambito deep tech e hard tech.

Scientifica Venture Capital

Scientifica Venture Capital è una giovane realtà costituita da operatori di settore con un solido track record di successi nella realizzazione di progetti a matrice tecnologica, realizzati attraverso i laboratori Scientifica Lab e il team dei suoi scienziati; può, inoltre, contare su una squadra multidisciplinare di professionisti specializzati nello sviluppo di startup innovative e nell’accompagnamento dei team di ricerca dall’idea al mercato. Ad oggi il portfolio di Scientifica Venture Capital conta 4 startup finanziate con l’obiettivo strategico di arrivare a 20 startup entro fine 2023.

Lazio Innova

Lazio Innova, società in house providing della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di Commercio di Roma, gestisce strumenti finanziari, programmi e progetti a favore delle imprese del territorio regionale, tra cui il fondo di venture capital denominato Innova Venture e finanziato dalle risorse della programmazione europea del POR FESR 2014/2020.

L’accordo

L’accordo, di durata biennale, prevede la possibilità di effettuare investimenti congiunti a favore di startup innovative o nate da processi di trasferimento tecnologico, con sede operativa nella regione Lazio o interessate ad aprire una sede operativa nel Lazio, selezionate da Scientifica Venture Capital e dal comitato di investimento di Innova Venture, di cui fanno parte Stefano Peroncini, Fabio Mondini de Focatiis e Peter Mayrl.

Orneli: “Innovazione e ricerca scientifica binomio sul quale creare nuovo sistema di sviluppo”

“Innovazione e ricerca scientifica è il binomio sul quale vogliamo creare un nuovo sistema di sviluppo. Con questo accordo quadro la Regione Lazio conferma il suo impegno nei confronti della ricerca scientifica, il suo interesse per le startup innovative, aiutandole a realizzare servizi e tecnologie innovativi e sostenendole nella fase di accesso al mercato” ha dichiarato Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione della Regione Lazio.

D’Alessandri (SVC): “Vogliamo essere punto di riferimento”

Riccardo D’Alessandri, managing director Scientifica Venture Capital: “Vogliamo essere un punto di riferimento come operatore di Venture Capital per il finanziamento di progetti in stadio pre-seed e seed dall’alto sottostante tecnologico. Quest’ accordo conferma il nostro impegno a sostenere, nella regione Lazio, l’attività di ricerca come variabile strategica della competitività dei sistemi economici”.

Ciampalini: “Obiettivo è rafforzare la nascita di imprese innovative”

Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova: “Questo accordo si focalizza sull’investimento in startup provenienti da processi di valorizzazione della ricerca che per noi e per la Regione Lazio sono un elemento chiave della nuova strategia competitiva per il territorio. L’obiettivo è rafforzare la nascita di imprese innovative dal mondo della ricerca, supportando tale processo con competenze anche di partner qualificati, come Scientifica, e con capitale di rischio”.