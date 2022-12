Sciopero 16 dicembre: trasporti fermi e città in tilt, la protesta a Roma

Sciopero generale contro la Manovra in 11 Regioni, indetto da Cgil e Uil.

Venerdì 16 dicembre si fermano innanzitutto i lavoratori del settore trasporti, con autobus, metro e treni nelle rimesse. Le manifestazioni di oggi chiudono una settimana di agitazioni contro la Legge di bilancio 2023.

“La bozza della Legge di bilancio 2023 è sbagliata e produrrà effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati, giornalmente alle prese con il carovita e costretti ad affrontare, dopo un biennio di emergenza sanitaria, una vera e propria pandemia salariale”, scrivono in una nota la Cgil di Roma e del Lazio e la Uil del Lazio.

Roma, la protesta in piazza e lo stop Atac

“Diamo appuntamento a tutte e tutti venerdì 16 dicembre, alle ore 10, in piazza della Madonna di Loreto. Interverranno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica”, concludono gli organizzatori dello sciopero generale.

Il servizio sull’intera rete Atac non sarà garantito dalle 20 alle 24. Alle ore 0.01 del 17 dicembre 2022 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Saranno garantite le corse previste entro le ore 19.59 e dopo le ore 0.01 del giorno 17 dicembre 2022. Nella fascia di sciopero, non saranno garantite le corse delle linee bus notturne (contraddistinte dalla lettera N) previste prima delle ore 0.01.

In caso di interruzione per sciopero del servizio della metropolitana, alle ore 0.01 il servizio riprenderà sull’intera rete. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Ferrovie del Lazio e azienda Cotral

“Sciopero regionale di 4 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 20 alle 24”, è la comunicazione dell‘azienda di trasporto Cotral in una nota, assicurando che per quanto riguarda le corse bus “saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle ore 20 e quelle in programma a partire dalle 24”. Per le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo “il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma – Viterbo garantirà il servizio fino alle 20 quelle in programma a partire dalle 24”. “Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral”.

