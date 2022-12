Latina, 53 chili di bulbi da oppio essiccati nel veicolo: arrestato tassista

Un tassista romano di 73 anni è stato arrestato tra i comuni di Terracina e San Felice Circeo, in provincia di Latina, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’uomo è stato fermato nella sera di lunedì 13 dicembre dai carabinieri, mentre viaggiava a bordo del suo taxi, insieme a un’altra persona, in direzione sud.

Nel veicolo del 73enne sono stati recuperati 53 chilogrammi di bulbi essiccati di papavero da oppio, sigillati in singole confezioni da 110 grammi circa. Al controllo dei militari, ancora prima che il mezzo si fermasse, il passeggero si è lanciato dal veicolo, dandosi alla fuga nei campi circostanti, favorito dal buio. L’autista è arrestato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, da scontare presso la propria residenza nell’area sud-est della Capitale.

