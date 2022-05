Scivolato lungo un dirupo, condizioni critiche per il Sindaco Claudio Guerriero di Vico nel Lazio

Nella provincia di Frosinone, il sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero è precipitato lungo un dirupo di circa 8 metri. Il sindaco stava effettuando diversi rilievi con alcuni tecnici comunali nei dintorni delle Cascate di Capo Rio.

I Soccorsi

La caduta nel dirupo al sindaco Guerriero, avvenuta intorno alle ore 13 del 26 maggio, ha procurato diversi traumi sul corpo ma soprattutto negli arti superiori e inferiori.

Sul posto sono giunti via aerea l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico dell’elisoccorso del Soccorso Alpino insieme a un’equipe sanitaria. Via terra invece è giunta la squadra Soccorso Alpino della stazione di Collepardo. Infine, sono giunti sul posto anche i Vigili del fuoco e i mezzi dell’Ares 118.

La ricostruzione dei fatti

L’esatta ricostruzione della vicenda è a carico dei carabinieri forestali della stazione di Guarcino e della Polizia Locale che hanno già cominciato le indagini.

Il sindaco Guerriero è stato prelevato in barella e trasportato d’urgenza con codice rosso in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli. Condizioni critiche per il primo cittadino di Vico del Lazio.