Rieti, trattore si ribalta: muore un uomo di 85 anni

Tragedia nel comune di Poggio Nativo, in provincia di Rieti. Ieri, 25 maggio, un anziano signore di 85 anni è morto travolto dal trattore con cui stava lavorando. Il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato. L’uomo è morto sul colpo in un appezzamento di terra presso Carlo Corso, non ci sono state speranze per l’anziano.

Nella serata di ieri il trattore sul quale l’uomo stava lavorando improvvisamente si è ribaltato. Per l’uomo non ci sono state possibilità. Prima è caduto poi è stato travolto dal trattore e successivamente schiacciato dal peso del trattore.

Ogni aiuto dei soccorsi e dii medici arrivati sul posto dell’incidente è stato inutile.

Su questa tragedia indagano i carabinieri del locale comando stazione.