Scontro tra auto sulla provinciale per Capena, una si cappotta: tre feriti gravi

Si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, uno spaventoso incidente tra auto lungo la provinciale in direzione Capena. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone di cui una grave trasportata in elisoccorso al policlinico Agostino Gemelli di Roma, mentre le altre due condotte in ambulanza al Sant’Andrea.

Incidente sulla provinciale: un’auto si ribalta

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 14 lungo la strada provinciale in direzione Capena. Nell’urto sono rimaste implicate due autovetture, una delle quali, una Peugeot, si è cappottata più volte deviando fuori strada. Tre persone sono rimaste ferite e una in modo particolare, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo al policlinico Gemelli. Le altre due, anch’esse in codice rosso, sono state trasportate in ambulanza al Sant’Andrea.

L’età dei feriti, come riportato da Il Messaggero, vanno dai 20 ai 40 anni e l’intervento si è reso necessario per estrale dalle lamiere. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuto anche il Nucleo radiomobile dei carabinieri di Monterotondo e della stazione di Capena per ricostruire la dinamica dell’impatto.

