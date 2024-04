Se cammini 6 km ti diamo 600 euro: l’app rivoluzionaria che fa milioni di download | Soldi facili facili nel conto corrente

Se ami camminare, questa è la notizia che ti metterà di buon umore: c’è un app che ti premia.

Più cammini e più guadagni, sembra impossibile ma è la verità, e il merito è tutto di una applicazione speciale che permette di guadagnare soldi semplicemente camminando.

Si possono ottenere miglioramenti evidenti per la salute del cuore, il sistema cardiovascolare, la qualità del sonno, una diminuzione del peso corporeo e dello stress, un miglioramento del tono dell’umore e perfino del conto corrente,

Ecco la novità che farà felici tutti coloro che sono abituati a camminare, o che vorrebbero prendere la buona abitudine di fare più passi al giorno. Scopri come funziona la mobile app che arricchisce chi cammina.

Camminare e guadagnare, l’app speciale che premia chi percorre km a piedi

Camminare fa bene, e dopo i 40 anni è un’attività di cui non si può fare a meno. Perfino l’OMS, l’organizzazione mondiale della sanità, ha fatto sapere che ogni soggetto adulto dovrebbe fare minimo 7000 passi al giorno per mantenersi in salute, e per ridurre il rischio di malattie a carico del sistema cardio vascolare, come ictus e infarti.

Ora però oltre a migliorare l’umore, la qualità del sonno, a ridurre i livelli di stress, e a favorire la forma fisica, la salute del cuore e dell’intero sistema cardiovascolare, camminare fa bene anche al conto in banca. Ebbene sì, e il motivo per il quale camminare fa bene al portafogli è che esiste un’app che consente di far guadagnare chi ama camminare. Si tratta di una app completamente gratuita, disponibile sia per Android e iOS, che conta i passi che facciamo ogni giorno.

Come mettere da parte denaro camminando e far bene al portafogli e al cuore

Si chiama WeWard, ed è una mobile app che trasforma i passi in soldi virtuali, ovvero una moneta che può essere sfruttata per l’acquisto di prodotti, servizi o anche per fare donazioni. Ma non solo, l’app che premia chi ama camminare fa anche molto di più.

Con We Ward si può risparmiare sull’uso dell’automobile. Chi cammina 5 km al giorno a piedi risparmia circa 0,4-0,5 euro al km, perché guidare veicolo costa, appunto più o meno tra i 0,4 e i 0,5 euro km. Questo vuol dire che percorrendo 25 km alla settimana a piedi invece che in macchina si risparmieranno circa 50 euro al mese, ovvero all’incirca 600 euro all’anno. Dunque considerando che, come abbiamo premesso, la mobile app in questione è gratuita, camminare è una scelta davvero conveniente.