Oroscopo del weekend, valanghe di brutte disavventure per questi segni: state molto attenti

Prima di fare programmi per il fine settimana, leggi bene l’oroscopo del weekend. Scopri che cosa le stelle hanno in serbo per te.

I pronostici per il secondo weekend del mese di aprile 2024 potrebbero far felici alcuni segni zodiacali, ma far perdere il sorriso ad altri: ecco chi potrà godere del favore degli astri e chi, purtroppo, dovrà attendere tempi migliori.

Con il passaggio di Chirone, Mercurio retrogrado e venere in Ariete quelli di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile si preannunciano giorni molto particolari.

Per alcuni sono attese avventure, sorprese e momenti di relax, altri invece dovranno ancora avere molta pazienza e aspettare giorni, e fine settimana, migliori: vediamo chi saranno i tre segni baciati dalla fortuna e chi invece saranno i tre meno fortunati, in base l’oroscopo del weekend dal 12 al 14 aprile 2024.

Oroscopo del weekend, che cosa accadrà da venerdì 12 a domenica 14 aprile

L’oroscopo del weekend per alcuni è un mantra da seguire alla lettera, per altri solo un gioco, ma alla fine tutti, chi più o chi meno, vorrebbero sapere che cosa accadrà. Che tu sia tra i primi o no, che tu ci creda davvero o meno, di certo ti farà piacere dare un’occhiata alle previsioni degli esperti di astrologia. La premessa da fare prima di ogni altra cosa però, è spiegare cosa accadrà nel cielo: il pianeta Mercurio retrogrado renderà il dialogo più difficile, e peraltro è previsto nel cielo anche il passaggio di Chirone, un asteroide che complicherà alcune situazioni, facendo vedere tutto più nero alla maggior parte dei segni zodiacali.

L’oroscopo che va da venerdì a 12 aprile fino a domenica 14 aprile riserverà alcune sorprese piacevoli ad almeno due dei segni zodiacali ma purtroppo altre spiacevoli agli altri e in particolar modo a tre di loro. Vogliamo mettere in guardia proprio i segni che non godranno del favore delle stelle. Vediamo che cosa accadrà nel cielo e quali sono i segni meno fortunati, secondo l’oroscopo del weekend.

I segni baciati dalla fortuna e quelli meno fortunati

I meno fortunati, secondo l’oroscopo del weekend, saranno senz’altro il Capricorno che peccherà di poca autostima e poca energia, la Vergine che sarà permalosa e molto critica, e la Bilancia che occuperà l’ultima posizione rappresentando dunque uno dei segni meno fortunati, perché avrà tutti i pianeti contro.

I più fortunati nei giorni venerdì 12 aprile, sabato 13 e domenica 14 aprile saranno invece saranno Pesci, e soprattutto Ariete che avrà Venere a favore.