Semafori intelligenti: la mobilità del futuro? Ecco come funzionano

Semafori intelligenti, un progetto firmato Ford che esiste da anni ma di cui si torna a parlare.

La loro funzione è oggi principalmente quella di evitare ritardi sulla strada che possono avere conseguenze drammatiche e fatali ad esempio per quanto riguarda i veicoli di soccorso. In sostanza le auto possono comunicare ai dispositivi semaforici il loro avvicinamento cosicché essi possano dare il verde.

Semafori intelligenti: la mobilità del futuro?

Questa tecnologia che prende il nome di Connect Traffic Light Technology sfrutta la connettività tra veicoli e infrastrutture per comunicare con i semafori e permette di far scattare il verde automaticamente per far transitare i mezzi di soccorso come Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e ambulanze.

I test eseguiti per sperimentare questa tecnologia fanno parte di un progetto più ampio che prevede reti di infrastrutture collegate alla rete tra zone autostradali urbane e rurali.

I test eseguiti in Germania

Nello specifico nei test di Ford eseguiti in Germania sono stati posti 8 semafori consecutivi in città e poi fuori città sull’autostrada. Per la prova è stata usata una Ford Kuga plug in Hybrid.

La macchina possiede un’unità di bordo è un hardware per il controllo rapido che serve a connettersi al software di bordo. In questa prova si è svolta quindi la simulazione di soccorso per un’emergenza e la vettura ha indicato al semaforo di far scattare il verde.

Una volta attraversato l’incrocio il semaforo è tornata altro standard. Questo è possibile perché la macchina grazie a questa tecnologia può ricevere le informazioni del semaforo prima di arrivare all’incrocio che dovrà superare in un secondo momento e reciprocamente inviare il suo segnale di attraversamento.

La comunicazione tra veicoli e semafori potrà servire un giorno anche a ridurre il traffico e a evitare file chilometriche?

