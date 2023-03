Seppie con piselli e i preziosi consigli di Donna Assunta

Osservate le patate che avete in dispensa… stanno facendo i germogli? Se non fate in tempo a consumarle tutte, sbucciatele, lavatele, asciugatele bene e tagliatele a mo’ di patatine fritte e congelatele con l’apposito sacchetto. Quando ne avrete voglia saranno pronte. Basta scaldare l’olio e friggerle. E a tavola?

Seppie con piselli

Ingredienti per 6 persone: un kg di seppie pulite, 600 gr. di pisellini surgelati, una cipolla non molto grande, 30 millilitri di olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio, un ciuffetto di prezzemolo tritato, un bicchiere di vino bianco secco, 200 millilitri di brodo vegetale, scorza grattugiata di limone, sale e pepe.

Fate rosolare la cipolla e l’aglio tagliati finemente nell’olio. Alzate la fiamma e inserite le seppie, fatele rosolare per cuocerle in superficie e impedite loro di rilasciare l’acqua. Sfumate con il vino e aggiungete la scorza di limone grattugiata. Proseguite la cottura per una decina di minuti circa. Aggiungete il sale e il pepe, bagnate con il brodo e coprite per proseguire la cottura. Aggiungete, se piace, del peperoncino. Abbassate la fiamma e cuocete per circa 45 minuti. Aggiungete quindi, quasi alla fine, i pisellini surgelati. Spolverizzate con del prezzemolo tritato e a tavola! Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata