Sergio Brio promuove Max Allegri: “Juve, vai avanti con lui”

Abbiamo intervistato Sergio Brio durante un evento che lo ha visto ospite nella Capitale. L’ex difensore ha promosso la Juventus di Max Allegri, nonostante le critiche piovute sulla testa dell’allenatore bianconero per una stagione non entusiasmante.

Brio: “Non c’è allenatore migliore in circolazione”

Il gioco poco brillante delle ultime settimane ha fatto riaffiorare antiche polemiche, ma uno degli uomini simbolo della storia juventina promuove il tecnico toscano: “Allegri viene molto criticato ma credo che non ci sia allenatore migliore su piazza per guidare la Juventus non solo nel presente, ma anche nel futuro. A Torino ha già vinto tanto e comunque può vincere ancora, visto che ha una finale di Coppa Italia da giocare contro l’Inter. E’ lui il tecnico giusto per il presente ma anche per il futuro”.

Che giudizio dà della stagione bianconera? “Quando sei alla Juve giochi sempre per vincere, è ovvio. Era così ai miei tempi ed è così ancora. Sfumato lo scudetto e la Champions, chiaramente il bilancio non può essere ottimale. Però c’è una finale di Coppa Italia da giocare, vincerla sarebbe importante per ripartire e dare una valutazione complessiva migliore”.

Gli anni da calciatore di Sergio Brio

Ha nostalgia dei suoi tempi da calciatore? “Quando ero io alla Juventus, bisognava essere non solo ottimi calciatori ma anche molto seri e rigorosi – risponde Brio. Ora non conosco il management, non so se è cambiato qualcosa nella gestione interna, ma chi indossa la maglia bianconera sa bene che bisogna sempre dare il massimo”.

Un giudizio su Dusan Vlahovic, che non sembra brillare come alla Fiorentina? “Diamogli tempo, un po’ di adattamento ci vuole, ma è un attaccante di grande livello e ciò è indiscutibile”.

