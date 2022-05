Serie A, la Lazio alla ricerca dei punti per l’Europa: all’Olimpico arriva la Sampdoria

Sfida importantissima quella di sabato sera allo Stadio Olimpico. I biancocelesti cercano

punti per l’Europa mentre, i blucerchiati, punti per la salvezza. Lazio, foto di Claudio Pasquazi

La Lazio

La Lazio cerca punti per raggiungere il traguardo Europa League. Per la gara contro la Sampdoria, mister Sarri dovrà rinunciare ancora a Pedro e a Cabral entrambi infortunati. Il resto della squadra è a completa disposizione del tecnico toscano. La formazione di domani vedrà Sarri tornare alle origini, con Luis Alberto al posto di Basic e con Leiva che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Cataldi. Davanti confermatissimi Anderson, Immobile e Zaccagni. La Lazio ha il destino nelle proprie mani, ed ora, non può permettersi di sbagliare.

La Sampdoria

La Sampdoria non verrà di certo a Roma per una gita. I blucerchiati, infatti, sono alla ricerca di punti salvezza visto che la matematica ancora li tiene in dubbio per la permanenza in Serie A. Mister Giampaolo per la sfida ai biancocelesti, dovrà rinunciare a Sensi e Gabbiadini infortunati, con Sebastian Giovinco in forte dubbio. Il momento che sta attraversando la Samp è negativo. Nelle ultime 5, infatti, sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio con soli 2 gol fatti e 7 subiti. Cosi come per la Lazio, anche la Sampdoria non può più sbagliare per non rischiare di ritrovarsi a lottare per la permanenza in Serie A fino

all’ultima giornata.

Le probabili formazioni

Questi i 22 che dovrebbero partire dal primo minuto:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe

Anderson, Immobile, Zaccagni

SAMPDORIA (4-3-1- 2): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon,

Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

Christian Gasperini, LazioLive.Tv

© Riproduzione riservata