Sinner, il suo paese lo aspetta: “Felicissimi e orgogliosi, festa al suo ritorno”

(Adnkronos) – "Siamo felicissimi, orgogliosi, stracontenti di quello che è riuscito a fare grazie alla sua forza fisica e mentale e grazie alla sua famiglia, che gli ha trasmesso tutto questo". Lo dice all'Adnkronos Christoph Rainer, vicesindaco di Sesto Pusteria, paese di Jannik Sinner, commentando il trionfo del concittadino agli Australian Open di tennis. "Faremo per lui una festa – dice – non subito perché Sesto è ancora sottotono e in lutto per il grave incidente in cui sono morti una giovane mamma coi due figli. Ma sicuramente questa vittoria verrà celebrata come merita". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata