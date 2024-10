Skincare, ti sei stancato di spendere tanto? I prodotti migliori li hai già a casa: pelle giovanissima a costo (praticamente) zero

Risparmia sulla tua skincare quotidiana, grazie al metodo fai da te che nessuna azienda cosmetica vuole che tu sappia.

Non serve spendere una fortuna e comprare prodotti costosi ogni mese, basta conoscere il trucco giusto per veder la propria pelle idratata, luminosa e distesa.

Ormai siamo diventati tutti skincare addicted ma se non vuoi restare al verde e vuoi davvero prenderti cura della tua pelle, puoi farlo anche in modo economico: ecco cosa devi utilizzare.

Avrai un incarnato da copertina e un colorito da favola se utilizzi questa strategia casalinga e di grande efficacia.

Skincare, come prendersi cura della pelle senza spendere una fortuna

Ormai sui social impazzano i contenuti di influencer che mostrano come si prendono cura della loro pelle ogni giorno. Anche le profumerie sono diventate dei templi di bellezza e benessere, grazie al nuovo trend che ci vuole tutti con una pelle curata e il più possibile naturale. Tralasciando le mode del momento come la glass skin alla coreana, di certo detergere, applicare la crema e il tonico, eliminare tracce di smog, trucco e polvere sono piccoli gesti, che rappresentano un modo per volersi bene.

Tuttavia questa coccola quotidiana può diventare proibitiva, perché i molti dei prodotti per la skincare sono davvero costosi. Per fortuna esiste un modo per curare la propria pelle risparmiando. Si tratta di saper scegliere i prodotti giusti, cento per cento naturali e sena sostanze danno. Scopri come si fa e non tornerai più indietro.

Il metodo fai da te naturale ed efficace

L’elemento che è alla base di qualsiasi skincare è di certo la crema idratante, che si usa prima del make up, per chi si trucca, e prima di andare a dormire. Per realizzare in casa un’ottima crema idratante da utilizzare per la skincare quotidiana si possono sfruttare degli ingredienti naturali e anche abbastanza economici. Vediamo come si fa.

Se vuoi creare una crema idratante da applicare sul viso puoi mescolare un cucchiaio da cucina di gel di aloe vera con un cucchiaio di acqua di rose. L’aloe idrata e rinfresca mentre l’acqua di rose ha una funzione sebo-regolatrice. Inoltre, puoi anche creare la tua crema da giorno, unendo 8 gocce di olio di jojoba e un cucchiaino da cucina di burro di Shea. Questi ingredienti, anche se possono sembrare ricercati, in realtà hanno un prezzo molto inferiore rispetto a un normale tubetto di crema dal giorno delle migliori marche per la skincare. Se proverai a usarli con regolarità noterai un’epidermide sana, distesa, idratata e luminosa.