Questo farmaco può distruggerti | Pericolo altissimo per chi lo assume: i dottori non dicono nulla

Presta la massima attenzione quando assumi questo farmaco. Gli effetti collaterali possono essere più dannosi di quello che pensi.

Forse nel momento in cui hai preso questo medicinale non hai pensato alle probabili conseguenze sulla salute che l’assunzione dei suoi eccipienti comporta.

I medici non ne parlano ma, a quanto pare, questa classe di farmaci è una delle più pericolose in circolazione.

Si tratta per altro di un farmaco molto comune. Scopri qual è e non tenere conto solo di quello che leggi nel foglietto illustrativo.

Il farmaco a cui fare attenzione, gravi effetti collaterali

I medicinali sono tutti ottenuti lavorando sui composti chimici e non esiste un farmaco la cui assunzione sia del tutto priva di rischi. I farmaci infatti sono classificati, in base al loro contenuto, in farmaci da banco o in medicinali con obbligo di prescrizione. I primi possono essere acquistati senza presentare la ricetta medica e che presentano sulla confezione la dicitura farmaco da automedicazione e in tanti casi anche uno smile che indica la non obbligatorietà della ricetta medica. L’altra classe di farmaci invece va rilasciata solo sotto l’espresso consiglio medico, ovvero presentando la prescrizione del medico di base o dello specialista.

Questa distinzione non mette al riparo da possibile conseguenze dannose e impreviste, e non basta solo leggere con attenzione il bugiardino contenuto nelle confezioni delle medicine. Spesso però i farmaci più comuni sono considerati erroneamente innocui mentre in verità alcuni di essi possono produrre degli effetti collaterali anche gravi. Altri, regolarmente prescritti dai medici per curare patologie specifiche, possono comportate conseguenze indesiderate. Scopri quali sono e fai un’assunzione cauta e accorta di questi specifici medicinali.

I medicinali più pericolosi in assoluto

A quanto pare, tra i farmaci più pericolosi ci sono una serie di farmaci antibiotici e antivirali che sono stati classificati come possibilmente cancerogeni, probabilmente cancerogeni o sicuramente cancerogeni. Questa classificazione è il risultato di una ricerca pubblicata sul sito web sito sisfweb.org, ovvero il portale della Società Italiana di farmacologia che è stata condotta sulla base dello studio degli eccipienti potenzialmente pericolosi contenuti nei medicinali. A quanto pare, i farmaci antibiotici e gli antivirali agiscono direttamente sul microbioma e la loro azione può incrementare il rischio di tumori al colon.

Altrettanto pericolosi sono poi farmaci che contengono ormoni e che, a quanto pare, sono responsabili di possibili tumori al seno o all’utero. Infine tra i medicinali più rischiosi in assoluto ci sono gli steroidi anabolizzanti, che possono provocare tumori al fegato e alla prostata.