Smartphone surriscaldato? La soluzione è più semplice di quel che pensi | Con un solo gesto risparmi una fortuna

Attenti allo smartphone surriscaldato perché la soluzione più semplice è a portata di mano: ecco cosa fare…

Spesso lo smartphone tende a surriscaldarsi soprattutto nella stagione estiva quando le temperature esterno non aiutano di certo.

Infatti, chi non ha mai sentito il telefono diventare incandescente soprattutto mentre si gioca online o si utilizza la navigazione GPS. Il surriscaldamento del telefono è molto comune ma non per questo è salutare.

Questo va a peggiorare sia l’esperienza d’uso dell’utente, sia la longevità del dispositivo che può essere fortemente compromessa dalla cosa. Tuttavia, c’è una buona notizia per ovviare a questo problema. Non si tratta di niente di eccessivamente complesso o costoso, anzi.

Spesso ci sono gesti minuscoli che possono migliorare la situazione, evitando di dover arrivare a costose riparazioni o dover sostituire il proprio telefono prima del tempo. Vediamo qual è questa semplice soluzione.

Perché il telefono si surriscalda e quali sono le conseguenze

Lo smartphone si surriscalda per diversi motivi solitamente legati sia alle temperature esterne, sia all’uso intensivo dello stesso o anche alla ricarica prolungata. Infatti, se esposto alla luce del sole, tende a surriscaldarsi molto velocemente.

Anche le cover contribuiscono a ostacolare la dissipazione del calore. Quando questo dispositivo si surriscalda, tende a rallentare e spegnersi all’improvviso. Tuttavia, spesso il suo utilizzo è fortemente compromesso in quanto tende a rallentare o a spegnersi. In alcuni casi, questo eccessivo calore può fondere delle componenti interne del telefono o la batteria.

Il trucco semplice per lo smartphone surriscaldato

La soluzione quando lo smartphone si riscalda troppo è molto semplice, tuttavia può realmente aiutare a mantenere la salute del nostro telefono. Basta in fatti metterlo in un luogo fresco e all’ombra per tutto il tempo sufficiente a far tornare la sua temperatura alla normalità. Inoltre, se vi è possibile andrebbe levata anche la cover che comunque contribuisce all’accumulo del calore. In questo modo il tutto dovrebbe rinfrescarsi più velocemente.

Evitate però di metterlo in frigo oppure davanti al condizionatore perché gli sbalzi di temperatura non sono positivi per le batterie. Inoltre, quando fa troppo caldo, evitate di tenerlo al sole o di usare troppe applicazioni. Se volete potenziare l’effetto e farlo raffreddare ancora più velocemente, vi basta mettere il cellulare in modalità aereo. In questo modo vengono interrotte tutte le connessioni e riduce il carico di lavoro dei CPU, così da permettere al telefono di azzerare le sue funzioni e migliorare le prestazioni.