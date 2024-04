“Sogno un figlio”: Michele Bravi non si nasconde più | Il giudice di Amici presenta il suo compagno: ecco di chi si tratta

Michele Bravi finalmente si apre e rivela il nome della persona che gli fa battere il cuore. Ecco di chi si tratta

Michele Bravi, nato il 9 dicembre 1994 a Città di Castello, è un cantautore, attore e personaggio televisivo italiano, vincitore della settima edizione di X Factor. Sin da piccolo coltiva la sua passione per la musica prendendo parte ad un coro per bambini.

Negli anni studia pianoforte e chitarra e nel 2013 decide di partecipare alle selezioni di X Factor dove viene ammesso e affidato a Morgan, giudice di quell’edizione. E’ proprio nel noto talent che Michele dimostra a tutti il suo talento tanto che Tiziano Ferro scrive per lui, insieme a Zibba, la canzone La vita e la felicità.

Il 6 dicembre esce l’Ep che porta proprio il nome del brano, mentre il 12 dicembre 2013 Bravi vince la settima edizione di X Factor. Da questo momento la sua carriera prende definitivamente il via cantando diverse canzoni scritte da autori affermati appositamente per lui: da Federico Zampaglione a Giorgia, da Tiziano Ferro a Luca Carboni.

Partecipa inoltre al Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano Il diario degli errori che ottiene un ottimo riscontro e si classifica al quarto posto. Conduttore anche del programma Music Party e attore in una serie televisiva di Rai 1 La Compagnia del Cigno. Attualmente Bravi è giudice del programma Amici di Maria di Filippi trasmesso su Canale 5.

Michele Bravi si racconta ad Oggi

Nel 2017 il cantante fa coming out, non definendosi omosessuale, ma fluido. A Vanity Fair, spiega meglio la sua situazione riferendo di avere una storia d’amore con un ragazzo.

Recentemente invece l’artista si è raccontato al settimanale Oggi dove ha parlato della sua vita in generale, lavoro, progetti e anche amore che adesso sta vivendo a accanto ad un uomo che lo rende felice.

Michele Bravi, dichiara il suo amore

Sulla sua attuale situazione sentimentale Bravi ai microfoni di Oggi afferma: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me” racconta il cantautore e giudice di Amici: “Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche, fusionali. Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io. Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio dovrei essere pronto a lasciarlo andare”. Adesso cresce anche il sogno di un figlio, ma per ora resta “un’idea ancora sfumata”, perché – spiega – “nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio. E mi piace”.

Inoltre circa la sua esperienza ad Amici, il cantante parla anche del suo rapporto con Maria De Filippi: “Le devo tutto, mi ha dato fiducia“, dice della conduttrice e autrice del talent show di Canale 5: “Quando parto con le mie paranoie assurde lei mi stoppa: ‘Meno ansia’. Così, secca“.