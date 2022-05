Stati Uniti: la Corte Suprema ha deciso di votare per annullare il diritto all’aborto

La testata Politico ha reso noto che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha intenzione di votare per l’annullamento della legge del 1973 “Roe vs Wade”. Tale legge garantisce alle donne americane il diritto all’aborto in qualunque momento prima della ventiquattresima settimana, ma dopo quasi 50 anni potrebbe essere revocata.

I nuovi limiti alla libertà di aborto

Il periodico “Politico” infatti è riuscito ad ottenere eccezionalmente la bozza intitolata “Parere della Corte” firmata dal giudice conservatore Samuel Alito. Secondo questo, la legge vigente “Roe vs Wade” deve essere annullata. Infatti il giudice ritiene che la questione dovrebbe essere trattata dai rappresentanti eletti del popolo di ciascuno stato. Questa decisione arriva dopo due anni in cui i giudici sono stati impegnati nell’esaminare una legge restrittiva del diritto all’aborto già approvata dallo Stato del Mississipi.

La decisione non è ancora presa. Secondo le statistiche però il provvedimento alla fine sarà condiviso da cinque dei nove giudici di orientamento conservatore come lo stesso Alito. Tra i giudici nominati ne troviamo tre voluti dall’ex presidente Donald Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh ed Amy Coney Barrett. Se le ipotesi fossero giuste la decisione della Corte Suprema rappresenterebbe un cambiamento notevole.

I cambiamenti negli Stati Uniti

Il cambiamento più importante sarebbe che ciascuno Stato potrebbe decidere in totale autonomia sull’interruzione della gravidanza. infatti, per il popolo americano l’aborto è sempre stato un argomento controverso tanto che alcuni Stati, tra cui Texas, Missisipi e Oklahoma hanno già adottato legislazioni restrittive circa l’aborto. La situazione invece è diversa per gli Stati liberal, come California e New York, dove le donne hanno ancora libertà di scelta. Ciò porterebbe ad una spaccatura ancora più profonda del paese già fortemente diviso.

Il presidente della Casa Biana Joe Biden si è definito contrario a questa decisione. Secondo Biden il diritto di scelta di una donna è fondamentale. Inoltre ha aggiunto che la sentenza “Roe vs Wade” non deve essere superata. Infine ha ribadito che il governo sarà pronto ad intervenire appena la sentenza sarà diffusa.

© Riproduzione riservata