Stipendi troppo bassi non riescono a sostenere l’aumento dei prezzi

In Italia, gli stipendi bassi e l’aumento dei prezzi sono un problema complesso, influenzato da diversi fattori strutturali e economici. La produttività, ad esempio, è uno dei principali fattori che influenzano gli stipendi. La produttività in Italia è cresciuta meno rispetto ad altri paesi sviluppati, come la Germania o gli Stati Uniti, a causa di vari fattori tra cui l’adozione tecnologica, l’efficienza del sistema produttivo, e la formazione e istruzione dei lavoratori. Questo impatta direttamente sulla capacità delle aziende di aumentare gli stipendi​​.

Un altro aspetto che incide sugli stipendi in Italia è il mancato rinnovo tempestivo dei contratti collettivi. Oltre il 50% dei lavoratori italiani è coperto da contratti scaduti da oltre due anni, il che ha portato a una diminuzione dei salari reali, ossia i salari rapportati ai prezzi, di oltre il 6% nel 2022. Questo ritardo nel rinnovo dei contratti prolunga la perdita di potere d’acquisto per molti lavoratori​​.

Il salario minimo

Inoltre, l’assenza di un salario minimo legale in Italia, presente in trenta dei trentotto paesi OCSE, contribuisce a questo scenario. L’introduzione di un salario minimo, accompagnata da una commissione per valutarne il livello, potrebbe aiutare a mitigare l’impatto dell’inflazione sui lavoratori e garantire una più equa distribuzione dei costi dell’inflazione tra imprese e lavoratori​​. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Infine, i dati mostrano che, dal 1990 al 2020, i salari reali in Italia sono calati del 2,9%, con un calo accentuato nell’ultimo anno di -7,3%, il dato più negativo tra le grandi economie. Questo, combinato con un’inflazione ancora elevata, contribuisce alla difficoltà degli stipendi di tenere il passo con l’aumento dei prezzi​.

In Italia, alcuni dei lavori con gli stipendi più bassi includono professioni nel settore agricolo, turistico (come baristi e camerieri), domestico (colf e badanti), vendita e commercio (cassieri e addetti alle vendite), e anche nel settore pubblico, inclusi i dipendenti della Polizia. Queste categorie spesso ricevono retribuzioni non sufficienti a garantire una vita dignitosa nonostante l’importanza del loro ruolo nell’economia nazionale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata