Gratta e vinci, quanto si mette in tasca il tabaccaio quando ne vende uno: la cifre a cui non penseresti mai

Scoperta finalmente la cifra folle che intascano davvero i tabaccai per ogni biglietto del Gratta e Vinci venduto.

Se hai pensato di giocare al Gratta e vinci, non sei solo: è un’idea che hanno in tanti e che tanti hanno avuto nel corso del tempo. Si stima infatti, che i biglietti della lotteria nazionale venduti siano circa circa 5,5 milioni ogni giorno. È quanto è emerso dal bilancio di esercizio intermedio della Gtech, multinazionale che controlla Lotterie nazionali.

Ma ti sei mai chiesto se chi li vende ci guadagna qualcosa, e quanto, eventualmente, riesce a intascare? La risposta ti sorprenderà.

Ecco che cosa ci guadagna chi gestisce la vendita dei biglietti Gratta e vinci, e quanto riesce a portare in più a casa se il biglietto è vincente.

Gratta e vinci, la cifra folle che intascano i tabaccai

Chiunque almeno una volta nella vita avrebbe voluto affidare alla fortuna il suo destino, e provare a diventare ricco grazie ad un gioco ad estrazione. Il premio in palio è a diversi zeri, per questa ragione, se si viene baciati dalla dea bendata, vincere può consentire davvero di cambiare vita da un momento all’altro. Il gioco più diffuso in Italia tra le lotterie ad estrazione è il Gratta e Vinci. Gratta e Vinci in verità è il marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, e molti giocatori credono che giocando più biglietti avranno maggiori possibilità di vincere. Questo è il motivo per cui si vendono così tanti biglietti Gratta e Vinci.

Chi gioca, e non vince, ci rimette parecchio, e proprio per sensibilizzare sul tema della ludopatia nei giorni scorsi un ex giocatore di nome Mario ha distribuito per strada tutti i vecchi biglietti non vincenti, per i quali si è indebitato, spendendo centinaia di migliaia di euro. Il gesto è stato studiato e organizzato dalla cooperativa Gli Acrobati, e ha aiutato a far luce su un grave rischio connesso al gioco, ma chi invece di comprare quei biglietti li vende quanto guadagna?

Quanto guadagna chi vende i biglietti del Gratta e vinci

La legge italiana stabilisce che Al ricevitore è riconosciuto un aggio dell’ 8% del prezzo stampato sul biglietto per le lotterie istantanee, è questo quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dunque è questo il modo per avere un’idea della cifra che intasca chi vende i biglietti del Gratta e vinci. L’aggio spettante al Ricevitore è esente da IVA, come previsto dall’ art. 10 comm. 6 del DPR 633/72.

Dal momento che il costo dei biglietti varia, il tabaccaio guadagna in misura proporzionale a quanto vende, e se vende biglietti più costosi intasca di più. Per i biglietti Gratta e vinci vincenti al rivenditore spetta un aggio maggiore, che anche in tal caso è proporzionato alla vincita. Chi vince deve pagare allo Stato il 20 per cento della vincita, ma solo per importi che superano i 500 euro.