Studenti musulmani esonerati dallo studio di Dante: un altro caso per Valditara

La recente vicenda di una scuola media a Treviso, dove due studenti musulmani sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri, ha sollevato un’ondata di polemiche e preoccupazioni a livello nazionale. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione per verificare la situazione, definendo “inammissibile” l’esclusione di un’opera fondamentale della letteratura italiana dal programma scolastico per motivi religiosi o culturali.

I versetti satanici di Dante Alighieri

Il caso ha avuto origine dalla richiesta dei genitori di due studenti di terza media che, ritenendo la Divina Commedia offensiva per la religione islamica, hanno chiesto che i loro figli fossero esentati dallo studio dell’opera. La docente, che aveva già affrontato rimostranze simili in passato, aveva preventivamente chiesto alle famiglie dei ragazzi esentati dall’ora di religione se avessero obiezioni allo studio di Dante. Le due famiglie musulmane hanno così manifestato la loro contrarietà, portando la docente e il preside ad accogliere la richiesta e a sostituire lo studio di Dante con quello di Giovanni Boccaccio.

La notizia, riportata dal Gazzettino di Treviso e dall’emittente Antenna Tre, ha suscitato immediate reazioni politiche. Il ministro dell’Istruzione Valditara ha commentato: “L’esclusione dal programma scolastico di uno dei pilastri della nostra letteratura, per motivi religiosi o culturali ancora non abbiamo ben capito, è del tutto inammissibile.” Ha inoltre annunciato un’ispezione per chiarire i fatti.

Ancora più duro il vicepremier Matteo Salvini, che ha definito la decisione “raccapricciante”. “Mi sembra demenziale che nelle nostre scuole non si possa studiare Dante perché offensivo. Penso che siamo o sull’orlo del baratro o sul limite del ridicolo,” ha dichiarato Salvini, sottolineando quello che considera un “cedimento culturale, etico, morale ed educativo.”

Il dibattito culturale ed educativo

Questo episodio ha aperto un acceso dibattito su diversi fronti, in primis sul ruolo della scuola nell’integrazione culturale e religiosa. La Divina Commedia, opera fondamentale della letteratura italiana, contiene passaggi critici verso l’Islam, riflettendo le tensioni religiose del Medioevo. Tuttavia, il testo viene generalmente studiato per il suo valore letterario e storico, e per la sua capacità di offrire una finestra sulla società e la cultura del tempo.

Gli esoneri per motivi religiosi sono un tema delicato che richiede un bilanciamento tra rispetto delle convinzioni personali e il diritto-dovere di fornire un’educazione completa e inclusiva. La scuola italiana, nella sua funzione educativa, è chiamata a promuovere la conoscenza critica e la comprensione reciproca tra diverse culture e religioni. In questo contesto, lo studio di opere come la Divina Commedia può rappresentare un’opportunità per affrontare e discutere le differenze storiche e culturali in un ambiente educativo sicuro e rispettoso.

Il caso di Treviso evidenzia la necessità di un dialogo costruttivo e informato su come gestire le richieste di esonero per motivi religiosi senza compromettere la qualità e l’integrità dell’educazione scolastica. La decisione di sostituire Dante con Boccaccio può essere vista come un tentativo di mediazione, ma solleva importanti interrogativi su come affrontare in futuro situazioni simili. La prossima ispezione disposta dal ministro Valditara potrebbe fornire indicazioni utili per evitare che casi analoghi possano creare nuove fratture nel delicato equilibrio tra rispetto delle diversità e salvaguardia del patrimonio culturale comune.