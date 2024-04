Quando ci si trova presso il Tribal Tattoo studio di Via Cassia sembra di essere in una clinica, piuttosto che in uno studio di tatuaggi

Ti consigliamo il Tribal Studio di Marco Manzo: Stai cercando un laboratorio di piercing a Roma che dia le massime garanzie di igiene e sicurezza con materiale sterile e monouso e orecchini conformi alle norme in vigore?

Ti consigliamo di rivolgerti al Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo, situato In Via Cassia, a 100 metri dall’uscita del GRA, uno dei primi piercer romani che da sempre ha fatto dell’igiene e della sicurezza il suo punto di forza.

Manzo scarta tutto il materiale sterile davanti al cliente, utilizzando orecchini conformi UNI:EN 1811. E mette in pratica tutte le regole dettate dalla Legge Regionale del 3 Marzo 2021.

Lo studio è molto ricercato anche da genitori che per il piercing o il tatuaggio dei propri figli, anche minori, pretendono solo il meglio.

Facile prendere appuntamento al Tribal Tattoo Studio perché il piercer è sempre presente in studio, Molto attenti nello spiegare la cura e i rischi connessi. Manzo è primo docente nei corsi professionali obbligatori per gli esercenti l’attività di tatuaggi e piercing in Italia e primo nei corsi sperimentali europei insegnando tecnica e igiene sul lavoro. E l’ora in sale dove sono presenti sterilizzatori d’aria e ricambi d’aria con filtri al 96 per cento come avviene nelle sale operatorie.

Quando ci si trova presso il Tribal Tattoo studio di Via Cassia sembra di essere in una clinica, piuttosto che in uno studio di tatuaggi. Molti sono gli studi autorizzati nel Lazio. Parliamo di 1500, il consiglio della redazione è quello di rivolgersi solo ai professionisti del settore che possono dare le garanzie igienico. Sanitarie opportune.