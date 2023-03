Roma Talenti, aggressioni e rogo al parco giochi. Baby gang semina terrore

A Talenti è allarme per una baby gang che da settimane terrorizza i cittadini di uno dei quartieri bene di Roma. I primi due episodi risalgono allo scorso 8 febbraio quando nello stesso giorno due ragazze prima e due adolescenti poi, sono finiti vittime della banda.

Il gruppo di malviventi, ha avvicinato i ragazzi con una scusa per poi colpirli con pugni e calci provocando ferite al volto di alcuni di loro.

Talenti: Baby gang mette al rogo parco giochi

Venerdì scorso, 3 marzo, un incendio doloso è scoppiato presso l’area verde di via Luigi Capuana. A farne le spese i titolari del parco della Mimosa con il rogo che ha distrutto un chiosco e i suoi arredi. Ora saranno le forze dell’ordine a rimettere insieme i pezzi e risalire ai colpevoli ma intanto i residenti chiedono maggiore sicurezza.

Il chiosco distrutto dal rogo

Telecamere di videosorveglianza lungo le strade più isolate, colonnine s.o.s. per chiedere aiuto e una presenza costante di pattuglie di polizia in zona, tra le maggiori richieste dei cittadini che ora sono spaventati per l’imperare delle baby gang.

Nelle ultime settimane, oltre gli incresciosi episodi di violenza, si segnalano diverse incursioni notturne nell’area delle giostre dove sono stati lasciati bivacchi, scritte ingiuriose e sporcizia.

L’elegante zona di Talenti, nel Municipio III, registra un preoccupante aumento di minacce e aggressioni vere e proprie. Nel mirino soprattutto le aree di ritrovo dei ragazzi tra Largo Pugliese e il Parco Talenti, fino all’area verde di via Capuana.

Manuel Bartolomeo FdI: “faremo un sit-in su largo Pugliese”

Manuel Bartolomeo, capogruppo di FdI nel III Municipio commenta al Messaggero: “Non si possono fare distinzioni, non sappiamo se si tratta di baby gang del quartiere o di ragazzini che vengono da altre zone. Potrebbe esserci anche una rivalità in corso: chiediamo maggiori controlli con le pattuglie, la videosorveglianza e le colonnine sos. Abbiamo già avviato una raccolta di firme tra le famiglie delle varie scuole, a cui hanno aderito in migliaia, e faremo un sit-in su largo Pugliese”.

* Immagini dalla pagine Facebook di Manuel Bartolomeo

© Riproduzione riservata