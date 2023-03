Taxi: chi è il tassista romano attraverso la figura di Davide Bologna

La figura del tassista romano è molto pittoresca, quasi un modello. Ma quell’archetipo non rappresenta la realtà dei fatti. Infatti il tassista romano ha una rappresentatività molto varia. Passiamo dal gentiluomo che ha maniere da accademico del galateo, al burlone che si esprime in modo molto colorito. Quello che accomuna un po’ tutti, tranne eccezioni naturalmente, è lo sfoggio di un bel sorriso che rassicura e dispone nel modo migliore a superare le difficoltà.

Proviamo a farci descrivere il suo identikit, chiedendo al segretario nazionale Fast Confsal Taxi, Raffaele Salina, che svolge l’attività nella Capitale dal 1989.

Come si riconosce il tassista romano

Innanzitutto sono fiero e onorato di svolgere questo mestiere perché il tassista romano, ma direi il tassista italiano, non è quello che ci vogliono raccontare…ma tutt’altro! Se devo descrivere un modello di tassista romano, non posso che parlare di Davide Bologna.

Davide Bologna

Davide Bologna è la storia del taxi romano. Tassista di lunga data e sempre pronto in prima linea (insieme all’indimenticabile fratello Carlo) dei problemi della nostra categoria. Casa, lavoro e dedizione alle problematiche sociali. Famiglia bellissima a partire dalla moglie, passando per i 2 figli stupendi, finendo con il meraviglioso nipotino. Lo conobbi appena iniziai a fare questo lavoro e subito, nonostante avessi anche mio padre tassista, si prodigò a darmi suggerimenti e consigli da mettere in pratica.

Due cose mi colpirono subito, la determinazione e la voce stentorea. Spesso, durante le nostre manifestazioni, toglieva il megafono perché smorzava la sua voce. Era sempre in prima linea su tutto, solidarietà e volontariato. E come dimenticarlo al fianco di Ilario Di Giovambattista e Radio Radio nella lotta per la libertà di cura sulla Terapia Di Bella.

Se ho intrapreso il percorso sindacale lo devo a lui, che mi ha spronato e continua a darmi quei saggi consigli utili per il mio percorso. Non aggiungo altro perché se si vuol sapere come è Davide Bologna tassista, bisogna rivedere il film del grande Albertone “Il tassinaro”. E’ lui!

© Riproduzione riservata