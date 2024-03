Taxi. Roma, “disservizi legati a una clamorosa mancanza di concorrenza”

“L’attacco personale delle associazioni dei tassisti è una medaglia. Le immagini delle code interminabili per salire su un’auto bianca hanno fatto il giro del mondo, il nostro paese e la città di Roma in particolare hanno fatto una pessima figura. Nessun livore: abbiamo semplicemente denunciato una situazione che è sotto gli occhi di tutti”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

"I tassisti vogliono forse negare i disservizi?– prosegue Paita – E vogliono negare il fatto che essi siano legati ad una clamorosa mancanza di concorrenza? Massimo rispetto per chi lavora duramente, ma non si può scadere nel ridicolo di evocare complotti internazionali e improbabili Spectre pur di giustificare l'ingiustificabile. Continueremo la nostra battaglia in difesa dei cittadini e del loro diritto a un servizio accettabile". (Com/Pol/ Dire)

