Tempesta di soldi per questi segni zodiacali: per gli altri invece si mette davvero male

Questi segni zodiacali stanno per ricevere una vera e propria pioggia di soldi. Scopri se sarai uno di loro.

Gli astrologi non hanno proprio dubbi: ecco chi vedrà crescere il proprio conto corrente bancario, anche se fino ad ora era in rosso!

La fortuna è una ruota e questo è noto a tutti, ma solo i veri esperti e gli studiosi di astrologia sanno che cosa sta per accadere nel cielo e come i movimenti dei corpi celesti influenzeranno la vita dei segni zodiacali. Vediamo con chi saranno più generosi.

La dea bendata bacerà solo alcuni dei segni dello zodiaco, e se sei uno di questi, allora potresti diventare finalmente milionario.

I segni zodiacali più fortunati dei prossimi giorni

Questo mese di aprile 2024, con il passaggio di Chirone, ha già mescolato tanto le carte e influenzato la vita di tanti dei segni zodiacali, ma adesso sta per accadere qualcosa di nuovo. Un evento astrale è pronto a gonfiare le tasche e i portafogli di qualcuno, lasciando, purtroppo, al verde tutti gli altri, almeno per adesso.

Per scoprire chi sarà baciato dalla fortuna, dobbiamo innanzitutto sapere che in quanto a denaro e questioni finanziarie la dea bendata ha un complice, molto famoso e potente. Scopriamo che cosa accadrà nei prossimi giorni.

Con chi gli astri saranno davvero generosi

Ad avere dalla loro parte la generosità degli astri saranno quei segni che avranno Giove a favore. È proprio il pianeta del denaro infatti, a incrementare le casse dei segni zodiacali. Giove in questo momento si trova in congiunzione con un altro dei pianeti che valgono tanto in termini di benevolenza e buon sorte per i segni, ovvero Urano, il pianeta che rappresenta la forza di volontà per eccellenza. Urano è domiciliato in caduta nel Toro e quindi sarà proprio questo uno dei segni zodiacali che avrà più opportunità di arricchirsi. Ciò significa che i nati tra il 20 aprile e il 20 maggio avranno tante occasioni di guadagno. L’incontro di Urano e Giove sarà reso ancor più potente da Marte in sestile.

Giove, che sarà contrastato solo dalla Luna in Vergine, nei prossimi giorni, dopo essere passatosi in Toro, andrà a far visita ai Gemelli, dunque a tutti i nati tra il 21 maggio ed il 21 giugno, e ai nati sotto il segno del Capricorno, e cioè tutti i nati tra il 22 dicembre e il 19 gennaio . Dopo di che toccherà anche i Bilancia, ovvero i nati dal 23 settembre al 22 ottobre.