Terracina Art Festival, domenica 1 Ottobre stilisti e giovani artisti emergenti dello spettacolo

Terracina Art Festival, organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci, il patrocinio del Comune di Terracina, si terrà in piazza del Municipio domenica 1 Ottobre alle ore 18. Sfileranno in passerella stilisti e giovani artisti emergenti dello spettacolo.

"Terracina Art Festival", che intende valorizzare gli stilisti creativi e gli artisti emergenti del mondo dello spettacolo.

In passerella sfileranno gli abiti dell’atelier Jasha creato da Salvatore D’Orsi e Antonino Terminiello, giovani talenti creativi sorrentini che cattureranno l’attenzione del pubblico con i loro abiti di grande eleganza e qualità.

Tutta da ammirare anche la collezione Queen Mood Couture della stilista Sladana Krstic, che farà il pieno di colori e originalità.

In passerella anche la giovane terracinese Agnese Di Girolamo, talento in forte ascesa, che proprio nella sua città potrà dare testimonianza del suo talento e della sua bravura indiscussa.

A indossare gli abiti saranno le ragazze dell’accademia di moda Sabina Prati Eventi Moda, che da anni opera con successo nel suo settore organizzando corsi di portamento e fashion show. Alcune sue modelle hanno già sfilato ripetutamente ad Alta Roma, a Milano Fashion Week e posato per riviste glamour come Vogue.

Perfetta l'organizzazione anche nel backstage, dove lavoreranno alla cura del look delle modelle il celebre make up artist Pablo Gil Cagné e i suoi collaboratori della FacePlace Make Up Academy.

Lo spettacolo sarà condotto con la consueta professionalità da Stefano Raucci, voce e volto di Radio Radio, che curerà anche le interviste ai protagonisti. Durante lo show ci saranno alcuni momenti dedicati al ballo con gli allievi della scuola di Danza Arabesque di Bellegra e con la “stellina” Matilde Malacu, bimba prodigio della danza.

Ospiti musicali il talentuoso Ramòi, che presenterà alcuni suoi inediti con i quali si sta imponendo all’attenzione generale, e Shirtz, interpreti di spicco della scena hip hop cantautorale giovanile.

