E’ uno degli ultimi baluardi di un cinema anni ottanta, nel vasto panorama di Hollywood. La sua figura negli anni ha incarnato determinazione e fascino dell’azione. Per questo, ma non solo, è in arrivo un documentario sulla sua carriera, di prossima distribuzione su Netflix. Parliamo di Sylvester Stallone, attore che non ha certo bisogno di particolari presentazioni, immagine e volto di numerosi personaggi della storia del cinema, ancora oggi indissolubilmente amati da una vastissima fetta di pubblico. Dolph Lundgren e Sylvester Stallone

Sly: l’ultimo dei dinosauri

L'attore, che ha debuttato nel 1984 interpretando un eccentrico tassista nel film Nick lo scatenato, accanto alla cantante e attrice Dolly Parton, per la regia di Bob Clark, recentemente ha trascorso qualche giorno nel nostro paese per ricevere le chiavi della città di Gioia Del Colle, in provincia di Bari.

Sly si è definito uno degli ultimi “superstiti” di una serie di attori e di protagonisti di pellicole che certamente hanno segnato la storia della cinematografia internazionale. “Mi considero come l’ultimo dei dinosauri, e ne sono molto orgoglioso” – ha dichiarato Stallone – “Ma se ci penso è incredibile. Voglio dire… sono passati quasi 50 anni. Quindi non lo do per scontato, ma ho tanta voglia di trascorrere con le persone che amo il tempo che mi resta”. Sylvester Stallone e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

Da Rocky Balboa a John Rambo, Stallone ha catturato i cuori del pubblico di tutto il mondo per decenni. Ma qual è il segreto, l’ingrediente, la caratteristica che rende così amato questo attore e regista? I personaggi di Rocky Balboa e Adriana, in una scena nel film Rocky

Rocky Balboa: l’uomo comune che sogna l’impossibile

Uno dei motivi principali dell’amore del pubblico per Stallone è indubbiamente legato al personaggio di Rocky Balboa. La storia raccontata in sei capitoli (se si escludono i tre capitoli della saga Creed – Nato per combattere, incentrati perlopiù sulla figura di Adonis Creed) di questo boxeur rozzo ma dall’animo gentile e dalla volontà di ferro è certamente stata in grado di conquistare a partire dal 1976 un nutritissimo pubblico, sempre più numeroso.

L’amore infinito nei confronti di Adriana, il complicato rapporto con il cognato Paulie, la stima e l’incondizionato affetto nei confronti dell’allenatore Mickey. Il film attraverso le alterne vicende dell’atleta, le durissime prove da superare persegue di fatto l’idea che chiunque, con impegno e determinazione, può essere in grado di raggiungere i propri sogni.

Il primo film della serie, “Rocky” è risultato vincitore di tre premi Oscar, incluso il Miglior Film, ispirando e convincendo generazioni di spettatori nel non facile compito di credere in se stessi. Il personaggio di John Rambo, interpretato da Sylvester Stallone

John Rambo: L’eroe tormentato che vive “giorno per giorno”

Dall’altro lato dello specchio, Stallone ha portato alla vita la storia di John Rambo, un ex soldato con abilità straordinarie nel combattimento. La serie di film “Rambo” ha catturato l’attenzione degli amanti dell’azione con scene epiche e un personaggio complesso. Stallone è riuscito a dare profondità a Rambo, facendolo apparire come un uomo tormentato dalla guerra, anziché semplicemente un supereroe d’azione. Sylvester Stallone e l’ex Mister Olimpia, Franco Columbu

Impegno fisico: l’allenamento di Stallone

Stallone è noto per il suo straordinario impegno fisico e la sua dedizione a ruoli fisicamente impegnativi. La sua preparazione per “Rocky” ha visto l’attore allenarsi duramente, guadagnando rispetto per il suo lavoro etico e la sua capacità di mettersi nei panni dei suoi personaggi. Per alcune pellicole, Stallone si è avvalso del lavoro e dell’aiuto dell’ex Mister Olimpia, Franco Columbu. L’atleta lo ha allenato durante le riprese di Rocky, sia durante quelle di Rambo. Columbu, che è stato anche allenatore di Arnold Schwarzenegger ha più volte dichiarato che l’attore si sottoponeva a due allenamenti al giorno, che hanno richiesto un totale impegno da parte del suo allenatore. Sylvester Stallone

Un esempio di perseveranza

La carriera di Stallone non è stata sempre costellata di successi. Ha affrontato momenti difficili, tra cui periodi di bassa popolarità e difficoltà finanziarie, che si sono sommate a veri e propri momenti drammatici, come per esempio la perdita del figlio Sage, scomparso nel 2012, in seguito ad un arresto cardiaco. Tuttavia, la sua resilienza e la sua determinazione lo hanno portato a creare una delle carriere più iconiche di Hollywood. Questo esempio di perseveranza ha ispirato molti fan che lo ammirano non solo per il talento, ma anche per la sua capacità di affrontare le sfide della vita.

La versatilità

Nonostante la sua fama iniziale come attore di film d’azione, Stallone si è dimostrato eclettico nella sua carriera. Ha interpretato una vasta gamma di ruoli in film drammatici, commedie ed è riuscito ad esprimere il proprio versatile talento, anche come regista di successo. La sua versatilità lo rende ancora più amabile per il pubblico che ancora oggi apprezza la sua capacità di delineare i tratti di personaggi e ruoli diversi.

La sua firma e l’influenza sulla cultura popolare è indiscutibile, il suo amore per il cinema e per il pubblico lo rendono un’icona di Hollywood amata e rispettata. Certamente, la sua capacità di ispirare gli altri al raggiungimento dei più lontani e apparentemente impensabili obiettivi è il segno del suo impatto duraturo nell’industria cinematografica e soprattutto nella vita quotidiana di milioni di persone.

